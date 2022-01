En San Juan proponen que se utilicen las regalías mineras para paliar la crisis hídrica

Días atrás en la Legislatura sanjuanina se presentó un proyecto de ley que propone el uso de la totalidad de los fondos que por regalías mineras percibe la provincia y se destinan a Rentas Generales, con el fin de generar acciones tendientes a paliar la actual crisis hídrica que atraviesa San Juan. A esto se le suma además, destinar con este mismo fin lo que recauda el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM).

El objeto es que los fondos sean asignados de manera extraordinaria hasta que se resuelva la modernización definitiva del actual sistema de riego agrícola de la provincia. Sucede que del 98% del recurso hídrico de San Juan que se destina al riego agrícola, hay hasta un 50% de pérdidas que se da en la distribución antes de ingresar a las fincas, según datos confirmados por especialistas del INTA. A su vez y para la primera etapa, proponen invertir en los pequeños productores que necesitan fondos para reconvertir sus sistemas de riego a otros de mayor eficacia.

El proyecto se presentó por el denominado “Grupo Sarmiento”, que reúne a ocho profesionales de la ingeniería y geología vinculados a la minería, como lo es el caso Horacio Puigdomenech, académico y geólogo vinculado a la exploración, y Mario Capello, ingeniero de Minas que en su momento se desempeñó en la función pública como diputado provincial y nacional, entre otros. “Nuestra propuesta es que el 70% que en concepto de regalías que se destina Rentas Generales, se use en su totalidad a encarar obras de forma urgente que permitan paliar esta crisis hídrica tan crítica en los diques y escorrentía del rio San Juan”, puntualizó Puigdomenech.

Según la Ley de Regalías Mineras que rige en esta provincia, lo recaudado bajo este concepto se distribuye el 70% para Rentas Generales, 20% para la municipalidad donde tenga su asiento el proyecto minero y 10% para el Ministerio de Minería; esto respecto de proyectos que obtuvieron la aprobación del informe con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y de aquellos, cuyos informes de Impacto Ambiental de Explotación son posteriores al 29 de noviembre de 2007.

Según explicó Puigdomenech y tal como se expresa en el proyecto, la empresa que gerencia la mina Veladero informó reservas por 4.5 millones de onzas de oro al año 2031, más de 650 mil onzas por año entre 2022 y 2027. Unos USD 160 millones en reservas de oro que ya pueden afectarse a las tareas esenciales y que no deberían demorarse: reparación de pérdidas en grandes y pequeñas compuertas; arreglo e impermeabilización de canales principales y ramos; estudio de los acuíferos subterráneos estableciendo su hidrología y tasa de extracción; mejora progresiva en los sistemas de irrigación de las fincas. Similar para los ingresos de regalías del Estado provincial provenientes de mina Gualcamayo (la otra mina en producción de San Juan) que, de acuerdo al proyecto, deberán destinarse con el mismo fin en los departamentos de Jáchal e Iglesia, afectándolos a las mejoras de la red y los sistemas de riego en ambas jurisdicciones.

Por otra parte, los fondos que por derechos de explotación que el IPEEM cobra por la mina Veladero, los que en función de los 4,5 millones de onzas aun por producir, representarían unos USD 57 millones más que se sumarían a los USD 160 millones por regalías mineras. Como el proyecto se presentó fuera del periodo ordinario de sesiones llega a la Comisión Permanente que, de aprobarse el texto, puede en un periodo corto de tiempo pedir una sesión extraordinaria para que se trate en el recinto. Vale aclarar que la presentación en sociedad del proyecto, contó con el apoyo del presidente de la UCR, Antonio Falcón.

El contexto

Dada la actual situación hídrica en la provincia de San Juan, para este grupo de profesionales la alianza entre minería y agua permitiría el uso de recursos extraordinarios y hacer frente a una situación de sequía extraordinaria impulsada por el cambio climático.

El río San Juan es el que abastece a la provincia para demandas humanas, industriales y agrícolas, siendo el agro el sector que más la usa (un 93% del total del derrame del río) y por tanto el sector ahora más afectado. El departamento de Hidráulica difundió en medios locales en diciembre pasado, que el volumen actual en los diques construidos sobre el río San Juan es de 217 hectómetros cúbicos, mientras que el volumen mínimo de seguridad y operatividad en condición de sequía extrema es de 241 hectómetros cúbicos. Es decir, actualmente los diques están un 10% por debajo del volumen mínimo de seguridad.

La actividad minera en la provincia no hace uso de este caudal, de hecho no existen emprendimientos mineros en la zona, es así que las dos minas en operación se abastecen de cuencas distintas no vinculadas al Valle de Tulum: Veladero de la cuenca del río Jáchal y Gualcamayo de la del río Bermejo. Según datos de Hidraúlica, en Veladero se consumen 30 a 40 litros por segundo y un poco menos de 20 litros por segundo en Gualcamayo.

En tanto que con grandes restricciones, a los regantes del Valle del Tulum se les entrega 35 hectómetros cúbicos por segundo, es decir, 35 mil litros de agua por segundo para regar.

“Es claro que este tema genera debate y como gente de la minería nuestra propuesta apunta precisamente a hacer uso de los recursos que genera como industria para hacer frente a una situación hídrica tan crítica como la que atravesamos”, cerró Puigdomenech.