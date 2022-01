La prospección petrolera en el Atlántico suma respaldos

De la misma manera en que de pronto todos se volvieron expertos en temas de contaminación fluvial cuando surgió la polémica en torno a las papeleras, o en temas de fauna salvaje cuando se instaló que la construcción de un gasoducto en el norte iba a provocar la extinción del yaguareté, hoy la prospección petrolera a 430 km de la costa atlántica lleva a pedidos de audiencia pública, campañas falaces en las redes sociales y, ahora también, provoca la crítica del obispo marplatense Gabriel Mestre, quien a través de los medios pidió en torno a la iniciativa "un debate honesto y transparente".

Sin embargo, diversos expertos en temas de energía y representantes de sectores productivos se mostraron a favor del proyecto, desmintiendo algunos de los argumentos más utilizados en torno al tema como, por ejemplo, que la presencia de las torres petrolíferas va a arruinar el paisaje marplatense, cuando es imposible que desde la costa se aprecien las instalaciones que se ubicarían a más de trescientos kilómetros mar adentro.

En diversas entrevistas en la FM 99.9 de Mar del Plata se expresaron Javier Iguacel, actual intendente de Capitán Sarmiento y ex ministro de Energía —reemplazó en su momento a Aranguren durante el Gobierno de Mauricio Macri—; Emilio Apud, ex secretario de Energía e integrante del coloquio de ex ministros de Energía; y Jorge Frías, el secretario general de la Asociación de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca.

Javier Iguacel es ingeniero petrolero y opinó del tema desde su experiencia de más de veinticinco años en trabajos de exploración, la cual se inició en un proyecto de fracking en la localidad de Malargüe, Mendoza, en el año 1997. También trabajó en Usuahia y Chubut, asegurando que en ninguno de los casos estos emprendimientos de extracción de petróleo tienen las consecuencias ambientales que se pretenden instalar ahora en torno a este tema. "La explotación va a estar a más de 300 km. Imposible que se vea, y que eso impacte negativamente en Mar del Plata. Argentina lleva perforados más de doscientos pozos en el mar, en Tierra del Fuego hay explotaciones que tienen más de treinta años. No estamos hablando de algo nuevo", dice Iguacel.

En el caso de Emilio Apud, el ex secretario de Energía le pidió prudencia al intendente marplatense Guillermo Montenegro, asegurando que éste «debería pensar más lo que dice". El experto en temas energéticos aseguró que estas campañas de desinformación son posibles porque falla la comunicación tanto por parte del Estado como de las empresas. "La falla está en que, además de hacer el estudio de factibilidad ambiental, es necesario explicarle a la gente no sólo cuáles pueden ser las consecuencias de este tipo de acciones, sino también cuáles son las medidas de mitigación que se van a tomar. De esa forma justificar estos proyectos es sencillo porque los beneficios que dejan son espectaculares", dijo. Luego agregó: "Cuando dicen 'miren, acá en poco tiempo, vamos a ver todo empetrolado' y aparecen chicos con la cara como manchada de petróleo, esas son macanas. En vez de ponerse contentos porque aparecería una fuente más de hidrocarburos —por más que en cuarenta o cincuenta años éstos vayan a desaparecer como fuente de energía—, durante ese tiempo serían una fuente de ingresos muy importante para el país".

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca Jorge Frías señaló que el sector que representa no ve obstáculo alguno para que se desarrollen estas actividades en torno a la prospección petrolera en altamar sino al contrario, que es obvio que para permitir la movilización de la flota pesquera es necesaria la obtención de gasoil. Puntualmente, indicó: "Los capitanes nunca podemos estar en contra de una actividad que vaya a dar trabajo y generar oportunidades".