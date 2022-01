La llamativa confesión de Javier Milei sobre la donación de su sueldo

Luego de anunciar que sortearía su sueldo de diputado nacional entre quienes decidan inscribirse en su web, Javier Milei fue entrevistado en MDZ Radio. Allí contó por qué un particular recibirá ese salario y no una institución benéfica, y apuntó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Javier Milei aseguró: "Vengo cumpliendo a rajatabla mis promesas de campaña". Y entre ellas mencionó que "renuncié a mi trabajo en el sector privado el 9 de diciembre, dije que no iba a aprobar el presupuesto por ser inmoral, voté en contra de la suba de bienes personales (como anuncié, no voy a aceptar la suba de impuestos). He sido coherente con mis propuestas de campaña. Ahora estaba recibiendo la dieta, pero me comprometí a regalarla, por eso la sorteo".

Consultado sobre por qué no decidió donarla a una institución que lo necesite, el diputado nacional indicó que "ese dinero me lo gané yo y lo dispongo como se me da la gana. Si lo usara para hacer caridad estaría contradiciéndome con mi postulado de no hacer beneficencia con el dinero ajeno. Si hay algo que yo condeno del accionar del Estado es la redistribución del ingreso y eso de alguna forma es hacer caridad con dinero de otro".

Javier Milei renunció a su trabajo en el sector privado.

En cuanto a las críticas que recibió por no haber asistido a la primera reunión en la que estuvo el Ministro de Economía, comentó que "siempre 'me pasan facturas'. De hecho, hay un conjunto de liberales envidiosos, resentidos y fracasados que ocupan mucho tiempo criticándome. La realidad es que no tiene sentido lo que dicen porque esa reunión fue en una Comisión de la que no soy parte. Es como si fuera al colegio A y me critican porque no fui a la clase del colegio B".

Finalmente, Javier Milei criticó duramente a Martín Guzmán al decir que "es una persona incapaz para el cargo que tiene. Usa en su argumentación el polilogismo, eso es un problema grande. Cuando él dice que 'nosotros representamos los intereses de Argentina y los que piensan distinto en realidad representan los intereses de otro' eso es demagogia propia".

"Si las cosas se hicieran como yo propongo no haría falta ir al FMI, porque habría financiamiento disponible para Argentina. El problema es que Argentina no está dispuesta a hacer las cosas que corresponden, las quiere hacer lentas, y para eso busca los aportes de otros pagadores de impuestos del mundo", concluyó.