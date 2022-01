Explosión de casos: las nuevas decisiones de Horacio Rodríguez Larreta

En el marco de la escalada de contagios de coronavirus a nivel nacional, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció esta tarde en conferencia de prensa que sumará más centros de vacunación y de testeo, ante la alta demanda y la velocidad del crecimiento de las infecciones.

"La semana pasada el promedio de casos era de casi 2.500. Y, hoy, tuvimos 12 mil casos. Sin embargo, seguimos manteniendo la ocupación de camas de terapia intensiva en los mismos valores: crecen los casos pero no las internaciones. Si comparamos con el pico de casos que tuvimos en mayo del año pasado, la ocupación de camas era de alrededor del 80%. Hoy es del 10,7%. La vacuna nos protege y, aunque no evita que podamos contagiarnos, sí ayuda a que atravesemos un cuadro leve que no requiera atención médica", sostuvo.

En esa misma línea, continuó: "Al analizar los datos de las internaciones por covid-19, comprobamos que el 65% de los internados no tiene ninguna dosis de la vacuna y el 9,6% solamente una. Por eso, es fundamental que todos los que no se vacunaron lo hagan".

En tanto, sobre la apertura de nuevos centros de testeo, Rodríguez Larreta manifestó que "vamos a seguir ampliando la capacidad de testeo: a partir del lunes 10, va a comenzar a funcionar un nuevo centro en Chacarita para personas con síntomas leves, derivadas de las Unidades Febriles de Urgencia". Además, confirmó que el Teatro Colón vuelve a funcionar como lugar para detecciones y que va a haber "15 unidades de testeo móvil, una en cada comuna".

Se registró una alta demanda en centros de testeo, con largas filas y muchas horas de espera.

"Estamos agilizando la vacunación para acortar el intervalo entre la segunda y la tercera dosis, de 5 a 4 meses. Durante enero, vamos a contactarnos con las personas que recibieron su segunda dosis hace 4 meses o más, para que tengan su refuerzo, o el turno para recibirla", señaló.

Y concluyó: "Para agilizar la vacunación, estamos incorporando nuevas escuelas como centros de vacunación: la Escuela n°17 en Villa Devoto, la Escuela n°4 en Caballito y la Escuela n°7 en Nuñez. También vamos a seguir ampliando la capacidad en centros ya existentes. Quienes estén esperando su 2ª o 3ª dosis y se les haya vencido el enlace para sacar el turno, a partir del 14/1, van a poder tener uno nuevo escribiendo al Whatsapp de la Ciudad. Y, hasta que llegue esa fecha, también vamos a estar contactándolos para enviarles uno nuevo".