Prospección petrolera en el mar argentino: la conspiración de los idiotas

Los proyectos de exploración frente a las costas de nuestro país se remontan a la década de 1960. La exploración y explotación off shore ya es un hecho. Señala el Instituto del Petróleo y Gas Argentino: "Argentina busca hidrocarburos en su mar desde hace más de 90 años. Desde entonces, se han perforado 187 pozos en el lecho marino y se han producido algunos hallazgos de interés, sin incidentes ambientales significativos".

Como ejemplo, citan: "Desde hace décadas existe producción de gas en pozos marinos de la Cuenca Austral (Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz). Y, de hecho, el 17% del gas que producimos en el país (y que se relaciona con tu consumo) viene hoy de 36 pozos operativos en el mar. Esto es muy importante, porque más de la mitad de la energía que consume la Argentina es gas natural. Incluso en tu casa, la calefacción y la cocina utilizan este insumo, que es, por lejos, el más limpio de los combustibles fósiles. El 70% de la electricidad también se produce con gas".

También indican: "Durante más de medio siglo de búsqueda en lecho del Mar Argentino se ha utilizado la 'sísmica' como técnica exploratoria. Sólo entre 2017 y 2020 se registraron unos 120.000 km de sísmica en el Mar Argentino, pero la técnica se usa en nuestro mar desde fines de los 50".

Desde el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas también señalan la riquísima historia en materia de exploración off shore en la porción de mar que se encuentra frente a las costas de la provincia de Buenos Aires: "En las costas bonaerenses, por caso, se han registrado desde 1960 unos 50.000 km de sísmica y se perforaron 18 pozos; el último en 1997, algunos de ellos relativamente cercanos a la costa. ¿Ocurrió algún desastre ecológico? La respuesta es un rotundo NO".

Sin embargo, el IAPG no es la única institución que se expresó a favor de este tema. El CESMAR es un think tank que se formó bajo el patrocinio del gremio que reúne a los patrones y capitanes de pesca. Este centro de estudios publicó en horas recientes un documento donde indican: "El proyecto de la Compañía petrolera Equinor planea realizar actividades de exploración de hidrocarburos en las áreas CAN 108 y CAN 114 que fueron adjudicadas por la Resolución 276/2019 de la Secretaría de Gobierno de Energía, durante la primera ronda offshore. A su vez, a través de la Resolución 55/2020, YPF S.A. le concedió el 50% de la titularidad del permiso de exploración otorgado sobre el área CAN 100 a la empresa Equinor, donde la misma también planea realizar actividades de exploración. Dichas áreas se encuentran ubicadas en la Cuenca Argentina Norte de la Plataforma Continental Argentina, encontrándose las áreas CAN_100 y 108, a unos 300 km costa afuera de Mar del Plata, mientras que el área CAN_114 se ubica a aproximadamente a 400 km de la localidad de Necochea, Provincia de Buenos Aires".

Queda claro que, al contrario de lo que indica el relato que algunos activistas intentan impulsar desde las redes sociales, sería difícil poder ver las torres petroleras desde las playas bonaerenses.