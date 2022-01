En el núcleo de Juntos por el Cambio salieron con los tapones de punta contra el Gobierno

Desde Juntos por el Cambio salieron a criticar lo sucedido este miércoles en la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la cual detalló la estrategia argentina frente a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En sentido, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el diputado nacional Mario Negri manifestaron su descontento en sus redes sociales. Los referentes opositores su sumaron al senador Alfredo Cornejo, que horas atrás despotricó contra Guzmán y desafió a Cristina Kirchner.

"No anunciaron nada. ¡El diálogo es con la verdad sobre la mesa! El relato no va más; miren alrededor: pobreza, recesión, inflación, Estado inútil, insostenible y con servicios pésimos. Pero al país lo descubrieron en 2015. Y el Plan no apareció. Cambien: ¡el deterioro aumenta!", dijo Bullrich en Twitter.

En tanto, el diputado nacional cordobés Mario Negri señaló: ¿Por qué Guzmán dejó gusto a poco hoy? Porque las fotos de apoyos internos, para lograr apoyos externos, no van a solucionar las inconsistencias del "plan" del Gobierno. Si no se achica el déficit (¡sin subir más impuestos!) será muy difícil bajar la inflación y acumular reservas

Apenas concluyó la reunión entre gobernadores y el ministro Guzmán, Alfredo Cornejo, senador nacional, criticó con dureza la presentación sobre el estado de la negociación sobre la deuda con el FMI. "Fue una hora de relato del ministro Guzmán", esgrimió Cornejo.

"Una hora de relato del ministro Guzmán. Más que mostrar la propuesta de su gobierno, dejó al descubierto que nadie apoya su plan. Que lo apoye la comunidad internacional, que lo apoye el Congreso, que lo apoyen los acreedores. Pero nunca dijo si lo apoya Cristina Fernández de Kirchner", publicó Cornejo en su cuenta de Twitter.

Qué dijo el ministro de Economía

Martín Guzmán expuso este miércoles junto a Alberto Fernández y los gobernadores que se hicieron presentes cómo van las negociaciones y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Buscamos avanzar en un acuerdo que permita a la Argentina continuar en la senda de la recuperación. El principal condicionamiento es la deuda con el FMI”, señaló el ministro de Economía.

“Necesitamos poder refinanciar esas deudas, tener la capacidad de seguir adelante con nuestra visión de programación económica sin tener condicionamiento de los pagos al FMI ni las políticas”, agregó.

"Los compromisos de deuda plantean una situación absolutamente insostenible al asegurar que el sector público y el sector privado en la Argentina deberán enfrentar vencimientos por US$ 28.000 millones en 2022 y US$30.000 millones en 2023, el doble del superávit comercial del país", profundizó.