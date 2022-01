Horacio Rodríguez Larreta justificó la negativa a reunirse con el ministro Martín Guzmán

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que tanto él como los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) no asistirán al encuentro de mañana con el ministro de Economía, Martín Guzmán, convocado por el Gobierno nacional para hablar del avance de las negociaciones con el FMI, porque “así como está planteada es una reunión política”.



Rodríguez Larreta, quien habló esta mañana en un acto en el cual se anunciaron mejoras en el servicio de asistencia del SAME, ratificó la voluntad de la coalición opositora de “colaborar con la Argentina en su negociación" con el FMI.



“Nuestro compromiso está como JxC, y por eso aprobamos las leyes que pidió el Gobierno. Pero esta es una reunión de carácter político. No se trata de un trabajo serio e institucional", sostuvo el alcalde porteño.





Sin embargo confirmó que tanto él como los gobernadores radicales de la coalición opositora Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) anticiparon que no asistirán al encuentro con Guzmán.



“Entendemos que, así como está planteada, es una reunión política más que una reunión en serio de trabajo institucional, e insistimos en que el ámbito para plantear esto es el Congreso nacional, donde se terminan aprobando las leyes”, insistió Rodríguez Larreta.



Por último señaló que desde JxC apoyarán las negociaciones con el FMI si están “en el marco de un plan económico que muestre cómo Argentina va a crecer y generar trabajo”.



“En la reunión de mañana ni siquiera estaban invitados los jefes parlamentarios”, concluyó.