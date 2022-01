El ministro de Mauricio Macri que no se arrepiente de haber tomado la deuda con el FMI

El exministro de Economía durante la presidencia de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, señaló esta mañana que no se arrepiente de haber pedido el préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) durante su época como funcionario. Sus declaraciones se dan luego de que el Gobierno haya conseguido acordar con el organismo internacional a último momento.

Dujovne es señalado por el Frente de Todos como uno de los principales responsables de haber tomado un préstamo de 57.000 millones de dólares. Sin embargo, para él, es "positivo" que se haya alcanzado un entendimiento con el FMI.

“Yo pienso que los problemas de la Argentina son muy grandes, muy estructurales, y el Fondo, del cual la Argentina es un país miembro, nos estaba ayudando a resolverlos con un costo menor que si no hubiéramos tenido esa asistencia”, manifestó a Radio Rivadavia.

Luego, se le preguntó si se arrepentía de lo llevado a cabo, a lo cual respondió que "no". “Con el diario del lunes uno tiene un motón de cosas para corregir, pero creo que el rumbo era el adecuado”, dijo.

“Los usamos para estar al corriente con la deuda, mientras mejoramos la posición fiscal. Íbamos pasando del enorme déficit que heredamos al superávit, de hecho llegamos al equilibrio en el año que nos íbamos e íbamos a tener superávit en los años subsiguientes. Y de la mano de recuperar el acceso al mercado, ir reemplazando financiamiento del Fondo por financiamiento del mercado”, consideró al referirse a un escenario hipotético en el Juntos por el Cambio siguiera al frente del Gobierno nacional.

El exministro de Economía, Nicolás Dujovne.

“Parte de la crítica es que se debería haber ido más rápido con el programa fiscal, que debería haber habido reformas estructurales. Puede ser. Pero también la crítica que recibimos del actual oficialismo es que hicimos una corrección fiscal demasiado grande. Uno navega entre esos equilibrios con convicciones firmes de que la economía argentina debe estar en el mundo y de que los defaults son costosísimos en el largo plazo”, subrayó.

Y, en relación al anuncio del acuerdo, agregó: ”Es un primer paso muy preliminar, por supuesto no puedo dejar de calificar este primer paso como positivo. La economía argentina está plagada de problemas de hace muchísimos años: mucha pobreza, inflación, cepos. Si le agregábamos un default íbamos a estar muchísimo peor. Cambiar la retórica de confrontación y tratar de comenzar a sacar este problema del medio es muy importante. También para que nos enfoquemos en los problemas de verdad. Durante estos dos años hemos usado el acuerdo con el FMI como sinónimo de programa económico".

No obstante, afirmó que "nos estamos perdiendo una gran ocasión para apalancar este nuevo programa en un programa de cambio, que no lo veo”. "Estoy convencido de que para crecer hay que cambiar, porque la economía argentina es una plantita que no tiene tierra para crecer en la cajita donde está desde hace muchos años. Necesita que fertilicemos la tierra con reformas. Tenemos que movernos a una reforma laboral, previsional y tributaria. Tenemos que abrirnos al mundo”, concluyó.