Alberto Fernández aseguró que CFK no está de acuerdo con la renuncia de Máximo Kirchner

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner "tiene una mirada distinta, sus diferencias y matices sobre el acuerdo con el Fondo pero el presidente soy yo y estoy convencido de que tomamos el mejor camino".

Con respecto a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos sostuvo que el legislador habló con él previamente. "El miércoles pasado me planteó sus diferencias y hoy me dijo que tomó esta decisión; me dijo que Cristina no estaba de acuerdo con la renuncia pero que él se sentía mejor estando en el llano", comentó a C5N.

En relación a las preocupaciones por aumentos de tarifas como parte de lo acordado con el FMI, subrayó: "No hay ningún planteo de tarifazo, estamos buscando el modo (de ajustar las tarifas) con la mayor justicia y en eso está trabajando la Secretaría de Energía para que paguen más los sectores más pudientes".

"Soy consciente de que nuestra gente tiene que recuperar el ingreso real y tengo que trabajar para que eso ocurra", añadió.

Finalmente, a un día de la realización de la marcha frente a la Corte Suprema de Justicia, remarcó que "hay un problema de funcionamiento de la Corte Suprema y nadie tiene que ofenderse porque es un problema de funcionamiento de uno de los poderes de la República. En la Argentina el principio de inocencia se perdió".