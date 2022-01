Acuerdo con el FMI: un ministro "albertista" habló sobre el silencio de Cristina Fernández de Kirchner

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no afectará la inversión en la obra pública en el país, y pidió a Juntos por el Cambio que "haga una autocrítica". Sin embargo, uno de los pasajes más calientes de la entrevista que brindó tuvo a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, como protagonista.

Es que, desde que Alberto Fernández anunció que Argentina había logrado llegar a un acuerdo macro con el Fondo Monetario Internacional, mucho se habló. Gobernadores, intendentes, funcionarios, representantes del FMI, representantes de la oposición y hasta dirigentes extranjeros salieron a dar a conocer su opinión acerca del tema. Pero las palabras de la vicepresidenta nunca llegaron.

El silencio no pasó desapercibido y ya resulta imposible para el Gobierno poder mantener las apariencias. Katopodis este domingo decidió blanquear que los conflictos existen aunque no les otorgó mayor importancia.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se refirió a las tensiones dentro del Frente de Todos.

Sin embargo, la relación cercana que guarda el funcionario con Alberto Fernández hace que estos dichos tomen otro tipo de connotación, se trataría de la primera vez que el "albertismo" admite las complicaciones dentro del Frente de Todos.

“El día que no estén esas diferencias y matices seguramente no haya más frente”, aseguró Katopodis en diálogo con Radio 10 y agregó que, desde Casa Rosada, prefieren enfocarse en la gestión antes que en las internas: “La meta no es eliminar esas tensiones, sino gobernar para la gente”.

Según deslizó, las “tensiones y matices” dentro del oficialismo están relacionadas con “distintas miradas” que existen acerca de la “direccionalidad del rumbo” que debe tomar el Ejecutivo.