Uno por uno: Guzmán y Manzur explicaron los detalles del acuerdo

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que el gobierno de Mauricio Macri dejó al país "con una carga de deuda aplastante", y que se buscó una renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "sin socavar las posibilidades de desarrollo", según afirmó en conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda junto con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Explicó que se llegó a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que la Argentina pueda "tener un rol moderadamente expansivo", con metas de reducción gradual del déficit primario.



Para 2022, el déficit primario se estableció en 2,5%, para el 2023 del 1,9% y para el 2024 del 0,9% del Producto Interno Bruto, informó Guzmán.

Una reducción "gradual y decidida" de la asistencia del Banco Central (BCRA) al Tesoro Nacional anunció Guzmán, en el marco del principio de acuerdo con el FMI anunciado hoy por el presidente Alberto Fernández, como también se acordó tener una estructura de tasas interés reales positivas y avanzar en la reconstrucción de la deuda pública en moneda local.



En la conferencia, Guzmán afirmó que se acordó con el FMI avanzar en un enfoque integral de la inflación, tomando en cuenta que se trata de "un fenómeno multicausal".

El funcionario añadió que "no va a haber ningún salto cambiario" que represente modificaciones sustanciales en la cotización del dólar, como consecuencia del entendimiento con el FMI por la deuda de US$ 44.000 millones contraída por el gobierno de Mauricio Macri.

Guzmán indicó, además, que aún resta "trabajar en los memorandos de las políticas económicas y financieras" con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que ello llevaría "algunas semanas".

En tanto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, manifestó que no tenía dudas del "acompañamiento de la totalidad de los gobernadores y gobernadoras de la Argentina" al acuerdo con el FMI.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, precisó hoy que el acuerdo que se firmará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será de facilidades extendidas y no un stand by, como el suscripto en 2018.



Guzmán agregó que la duración del programa será de dos años y medio y sujeto a diez revisiones.