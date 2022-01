El Gobierno deberá virar a una gestión económica similar a la de Néstor Kirchner y lejos de la de Cristina

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, explicó llanamente los avances que Argentina tuvo en las negociaciones con el FMI. En el marco de ellas dijo que, por los acuerdos, es necesario que el país tenga una política económica y fiscal muy prolija, inédita en un gobierno peronista, salvo en el de Néstor Kirchner. "Se requiere una prolijidad que Cristina Fernández de Kirchner nunca tuvo", dijo ejemplificando.

Hoy, Argentina abona los 731 millones de dólares que se le deben al Fondo Monetario Internacional (FMI). "Estuvo en duda el pago, pero se hará y está muy bien que así sea", comenzó diciendo Burgueño y aclaró que de este modo, el país no entra en default.

En el marco de lo que se está negociando, el especialista contó que "hay acuerdo en un 60% de las cosas. Pero arreglaron la parte fiscal, entonces el resto se acomoda solo, con voluntad política". Aunque aún resta definir el aspecto monetario/inflacionario: "la emisión para el FMI es lo que se traduce en inflación, pero para Argentina eso no es así. Otro punto complejo es el cambiario, el dólar, porque acá no puede haber prórrogas. Las metas para 2023 tienen que ser certeras, confirmar una política cambiaria que se va a cumplir rápidamente (segundo semestre de este año)", continuó detallando.

Por eso, Burgueño anticipó que en los próximos días hablaremos de la negociación cambiaria/monetaria. "Falta aún para un acuerdo, pero hay mucha confianza en que se logrará, que habrá un facilidades extendidas entre el FMI y Argentina. Entonces, aunque con un retraso de 9 meses, existirá un final feliz en la historia. Argentina habrá tomado una decisión de Estado, las que exceden a un gobierno, y ahora la historia continúa con el debate parlamentario".

Virar hacia una gestión económica como la de Néstor Kirchner

"El alma de las facilidades extendidas es el acuerdo fiscal. Básicamente, definieron algo que quería el FMI: que el país logre un déficit cero en 2025/2026. En 2025 Argentina tiene que terminar en cero. Para eso, en 2023/2024/2025 hay que bajar un punto por año del déficit fiscal", explicó el economista.

El 3 de enero de 2006, Néstor Kirchner canceló en un solo pago la deuda que Argentina mantenía con el Fondo Monetario Internacional.

Luego Burgueño contó que "no habrá pedido de reforma fiscal, tributaria, laboral ni estructural en la carta de intención. Pero no por épica del Gobierno, sino que desde hace hace 20 años que ya que el FMI no pide estas cosas".

"El Fondo era muy duro con el tema fiscal y el ajuste era obligatorio, habrá metas fiscales que van a ser duras, más para un gobierno como el de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Inevitablemente en algún lado habrá que ajustar. ¿Dónde será ese ajuste? tiene que responderlo el Gobierno nacional", continuó.

Para explicar esto último, Burgueño dijo que "de acá en adelante no puede haber desbordes fiscales, de gastos. Tampoco subas alocadas de impuestos, porque gran parte de la base de conseguir la meta fiscal tiene que ver con esto de mejorar los ingresos y para eso es necesario tener un país que crezca".

"Si todo sale bien, Argentina crecería aproximadamente el 3% en los próximos años. Eso le permitiría recaudar lo suficiente como para poder ir controlando el déficit fiscal y en 2022 empatar el déficit de 2021 -lo cual es un logro porque el año pasado hubo ingresos extraordinarios, como el aporte a las grandes fortunas, que este año no lo habrá-. Es decir que 2022 depende de la actividad económica y del panorama actual de impuestos. También de una política de gastos muy muy prolija, una prolijidad que será inédita en un gobierno de origen peronista, salvo la gestión de Néstor Kirchner".

Por eso, una de las conclusiones que brindó Burgueño en el aire de MDZ Radio fue que "el peronismo se deberá volver 'nestorista' y tener una prolijidad en los manejos fiscales que Cristina Fernández de Kirchner nunca mostró".

Finalmente, el especialista dijo que todo esto, "no es una utopía, es posible que se logre. Uno puede ser optimista. Sí habrá algo muy molesto para el Gobierno nacional, pero creo yo necesario y hasta positivo, que son los exámenes trimestrales que Argentina tendrá con los técnicos del FMI. Esto empieza a regir entre abril y junio".