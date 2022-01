El contundente mensaje de Patricia Bullrich pensando en las elecciones de 2023

En una entrevista para la FM 99.9 de Mar del Plata, el exembajador argentino en Estados Unidos y exdiputado nacional Eduardo Amadeo, reveló detalles de una reunión que organizó entre empresarios argentinos de diversas edades y cuyas actividades presentan una enorme variedad en cuanto a la envergadura económica de las mismas, radicados en Uruguay, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien, ya en tono de campaña con vistas a 2023, define escenarios y temperamentos políticos de cara a las presidenciales.

Amadeo fue el organizador de este encuentro que se articuló mediante a la organización que en Uruguay nuclea a los argentinos residentes en dicho país, la cual hace un año tenía cien miembros y ahora ya cuenta con más de cuatrocientos ochenta. En la entrevista, Amadeo reveló que la mayoría de los argentinos mayores de edad ya ni se plantean volver al país; a diferencia de los jóvenes que están ansiosos de ver en la Argentina un cambio que les permita repatriarse.

En referencia a los dichos de Bullrich en la reunión, indicó: «Ella usó una frase que seguramente sea interpretada como parte de la discusión política pero que es muy acertada que es 'acá no hay espacio para tibios'. No se puede ser tibio con Baradel, con quienes ocupan terrenos, con los que están continuamente agrediendo a las instituciones. Nosotros tenemos que marcar un rumbo muy fuerte. Tenemos que ser severos, porque si no el gobierno va a seguir patinando, nos van a seguir degradando como sociedad y quitándonos las esperanzas. Tenemos que frenarlos porque si no, efectivamente, la salida del país de estos jóvenes va a ser masiva».

Yendo al plano de los debates presentes, indicó que un ejemplo claro es el debate que se dio en torno a la propuesta de que los alumnos del último año del secundario en CABA hagan pasantías de trabajo. Bullrich planteó el tema en estos términos: «Tenemos por delante una cantidad de desafíos enormes, que no están condicionando ya el futuro de acá a cincuenta años, sino el futuro inmediato, el de mañana. El otro día, Baradel y otros más se la agarraron contra la ciudad de Buenos Aires porque dijo que los chicos en el último año tenían que hacer capacitaciones y entrenamientos en empresas. Eso es esencial: que los pibes sepan cómo se trabaja en una empresa. Y no estoy hablando de la Ford, que no digan que estamos hablando de imperialismo, estoy hablando del estudio contable de la vuelta de la casa. Ellos dijeron que no, que no hay que hacerlo, porque es meterlos a los pibes en el capitalismo».