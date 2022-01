Reporteros gráficos realizaron un emotivo homenaje a José Luis Cabezas

Este 25 de enero se cumplieron 25 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. Un hecho mafioso que involucró a las más altas esferas del poder político y económico de nuestro país. Es por ello que desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) realizaron un acto homenaje, ya que consideran lo acontecido como "un ataque brutal a la libertad de prensa que marcó un antes y un después en nuestra profesión y en el periodismo en general".

El acto tuvo alcance a nivel nacional, en diferentes jurisdicciones, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, entre otras localidades.

En el caso de Mendoza, el homenaje fue llevado 11 hs en la Bici Senda del departamento de Godoy Cruz. "Realizamos una pegatina con la imagen de José Luis que posee un código QR a través del cual puede recordarse la historia de nuestro compañero y las circunstancias de su asesinato", precisaron.

Las pegatinas de José Luis Cabezas en Mendoza.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, precisamente en el barrio de Balvanera, asistieron representantes de los sindicatos de prensa, y se convocó bajo la consigna "no hay democracia sin justicia. No hay justicia sin verdad y no hay verdad sin memoria".

"Las y los reporteros gráficos nos movilizamos inmediatamente para presionar y romper el muro de ocultamiento corporativo mediático policial", dijo Eva Cabrera, presidenta de Argra.

Eva Cabrera, presidenta de Argra.

"Es un Nunca Más para nosotros, esto fijó un límite. Tiene que ver con la lucha colectiva y con nuestro reclamo. Decir "nunca más" a un periodista asesinado, no vamos a permitir que nadie lastime a nuestras compañeros y compañeras", agregó.