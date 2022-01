El sorpresivo conflicto que desató la última medida de Axel Kicillof

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, anticipó que se pedirá el pase sanitario en el transporte público de pasajeros de media y larga distancia. En cuanto a los colectivos de corta distancia D’Onofrio afirmó que lo están estudiando con su par de Salud, Nicolás Kreplak. El problema que ha surgido en las últimas horas es que en los casos de media distancia pretenden que sean los choferes quienes lo controlen, algo que ya disparó las críticas desde el sector

“Controlar es muy sencillo, porque los boletos de larga y media distancia son nominales. Por lo cual cuando el pasajero lo va a adquirir tiene que acreditar su identidad y además deberá acreditar el certificado de vacunación completo. Es decir, primera y segunda dosis. En cuanto a aquellos que tomen los colectivos de media distancia por fuera de las terminales y abonen con la tarjeta SUBE en la unidad, será el chofer quien deba pedirles el pase sanitario. En caso de no poder acreditarlo no se le permitirá subir a la unidad”, aseguró D'Onofrio.

Jorge D'Onofrio, ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Para un empresario del transporte de media y corta distancia de la Provincia de Buenos Aires “sería una locura exponer a los choferes”. “Si el gobierno quiere que los choferes pidan el pase sanitario en las paradas, nos tiene que poner policías en los colectivos. Imagínate con la locura que hay en la calle lo que puede llegar a pasar si una persona no se quiere bajar del colectivo porque no tiene el pase sanitario”, aseguró a MDZ.

En lo que respecta al pase sanitario en los colectivos de corta distancia, el funcionario de Axel Kicillof reconoció que lo están estudiando. “Lo de corta distancia lo estamos estudiando con la gente de salud, va a depender de la evolución de la pandemia misma. Se va analizando minuto a minuto como van evolucionando los contagios. En lo que tiene que ver técnicamente con la cartera de Transporte, analizamos diferentes alternativas y formas de solicitarlo”, manifestó.

Asimismo, Jorge D’Onofrio -el hombre de Sergio Massa en el gabinete de Kicillof- afirmó: “Desde que el 21 de diciembre rige el pasaporte sanitario en la Provincia de Buenos Aires y pasó lo que estábamos deseando. La gente que no había iniciado o tenía incompleto el esquema de vacunación, fue masivamente a vacunarse. Esto nos permitió tener un 95% de vacunados con una dosis y un 86% con dos dosis. Donde nos está faltando es en la franja de 5 a 11 años, ahí estamos en el orden del 50%, pero con la campaña de vacunación escolar que se lanza ahora se va a equiparar con el resto de las franjas etarias.”

"El gran objetivo del pasaporte sanitario no es el de un estado policial, pidiéndole a cada uno que exhiba un documento, sino despertar la conciencia social que es lo que gracias a dios pasa en la Provincia de Buenos Aires donde la gente acude a vacunarse. Respetamos a quienes decidan no vacunarse, pero esos casos tienen consecuencia, ya que en lugares de concentración o cerrados no podrán asistir quienes no cuenten con el plan de vacunación", finalizó