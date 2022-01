La dura acusación de fiasco que incomoda a un socio de Alberto Fernández

El 12 de noviembre se conoció la renuncia de Federico Polak a la embajada argentina en España. Lo hizo con una carta en la que marcaba diferencias con el modo de trabajo de Ricardo Alfonsín afirmando que "no es ético percibir una remuneración sin ser útil al Estado. Este fin de semana, Polak volvió a referirse al "fiasco" de la embajada y subrayó una vez más sus críticas a la "particular personalidad del embajador".

"Volví. Después del fiasco de la embajada en España, mi tierra amada, la patria -a la que amo más- me ha recibido con Neumonía y covid", subrayó Polak dejando claro que su experiencia como funcionario de la embajada no fue positiva.

Volví. Después del fiasco de la embajada en uD83CuDDEAuD83CuDDF8, mi tierra amada, la patria -a la que amo más- me ha recibido con Neumonía y Covid. Y Airbnb Buenos Aires con manifiesto engaño. Ya me las cobraré todas. — Federico G. Polak (@FedericoGPolak) January 23, 2022

Su mensaje fue interpretado como una crítica al gobierno de Alberto Fernández pero Polak se encargó de aclarar que el "fiasco" hace referencia puntualmente a Ricardo Alfonsín y su forma de llevar adelante la embajada.

"No regresé con críticas al gobierno. Cancillería no tuvo nada que ver con mi renuncia provocada por un problema de falta de gestión, generada por la particular personalidad del embajador. No cobro si no trabajo. Y me volví", aseveró. Su comentario da a entender que hay gente que cobra sin trabajar.

"Quedarme allí iba contra la ética, quedarme para cobrar un sueldo, peor. Salvo alguno que anda por ahí, la mayoría pensamos así", subrayó.

Incluso, cuando le preguntaron por qué calificaba como "fiasco" su paso por la embajada dejó claro que no le permitieron trabajar como el pretendía. "Es un fiasco cuando se va a gestionar y se lo impiden. Como no ético tener un sueldo sin trabajar, renuncié", adhirió.