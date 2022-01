La oposición busca detener uno de los proyectos impulsados por el kirchnerismo

Luis Naidenoff, senador de Juntos por el Cambio y presidente del Bloque UCR, arremetió contra el proyecto presentado por el senador kirchnerista Oscar Parrilli para que se vuelvan a televisar partidos gratis por la TV Pública.

"Es una falta de respeto a la gente", le señaló Naidenoff a Doble Amarilla. Parrilli había comentado que técnicamente no séra volver a un 'Fútbol para Todos', porque no implicará ninguna erogación por parte del Estado. Sólo estamos poniendo en vigencia un artículo de la Ley de Medios, el 77".

Ante estas declaraciones, Naidenoff expresó: "A mi me parece que en una Argentina donde la canasta básica alimentaria sufrió un incremento del 45% en 2021, una familia tipo necesita alrededor de 76 mil pesos para no caer en la pobreza, donde 6 de cada 10 chicos son pobres y una inflación que no cesa, una inseguridad desbordada... realmente que la energía del oficialismo esté puesta en la vuelta del Fútbol Para Todos".

Y agregó: "Me parece que es una demostración cabal de un gobierno que no tiene hoja de ruta y del distanciamiento que existe entre el oficialismo y la sociedad".

"Me sorprendió el proyecto. Me esperaba del Frente de Todos un proyecto de otras características, algo sobre la deuda... Este gobierno está en una disputa permanente. Jamás me hubiese imaginado que en semejante crisis, aparezca el oficialismo con un proyecto así", continuó el senador.