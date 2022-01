La preocupante cifra que el Gobierno debió admitir sobre el abandono escolar

Las declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, desataron no solo una ola de críticas hacia sus dichos sino que también sirvieron para abrir una polémica acerca de la ausencia de datos oficiales sobre la matrícula de escolaridad y la cantidad de niños que no volvieron a la presencialidad tras los dos años de restricciones y clases on line.

Tras varios cuestionamientos, fue el ministro de Educación, Jaime Perczyk, quien decidió salir brindar explicaciones y desmentir a Acuña asegurando que el Gobierno tiene conocimiento acerca de esta situación. En diálogo con Radio Continental, el funcionario precisó que son cerca de 500 mil chicos los que no retomaron sus actividades escolares luego de la cuarentena.

"Lo que habíamos comunicado es que hay 500.000 chicos que todavía no habían regresado o tenían una vinculación intermitente", comentó el ministro. También agregó que la fuente de esta información son los gobierno provinciales: "Nosotros comunicamos fehacientemente con cifras de las 24 provincias. Porque Argentina es un país federal, eso se construye agregando cifras de 24 provincias".

Acerca de las declaraciones de la ministra porteña, Perczyk indicó que "nunca es tarde" en el sistema educativo para que los chicos vuelvan a la escuela. "El sistema educativo siempre tiene que dar una nueva oportunidad si queremos construir un país democrático con todos adentro", señaló.

El funcionario pidió una revinculación "sin estereotipos" porque "los pibes" que se quedaron fuera del sistema escolar durante la pandemia "tienen que tener otra oportunidad".



En ese marco, el titular de la cartera educativa nacional explicó que hay muchos estudiantes que no continuaron en la escuela inicial porque "objetivamente los papás tenían miedo de llevarlos" por la situación sanitaria.

La estrategia nacional

En ese sentido, Perczyk destacó que desde el ministerio están trabajando en el programa "Volvé a la escuela" para que todos puedan reincorporarse al sistema educativo y aseguró que confía que "el 2 de marzo va a haber clases presenciales y que otra cantidad de pibes va a volver".



"Los hemos ido a buscar hay una gran cantidad de chicos que ya ha regresado. Creemos que hay que fortalecer la búsqueda de todos por lo que estamos construyendo escuelas y jardines y el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de las becas progresar para chicos de 16 y 17 años para que estudien y terminen a la escuela", completó.