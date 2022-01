Alberto Fernández consiguió el apoyo de un gobernador para ir por la reelección

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, renovó su respaldo a una eventual candidatura a la reelección de Alberto Fernández en 2023 al señalar que el mandatario "puede garantizar la consolidación de un modelo justicialista".



"El futuro del justicialismo pasa por consolidar el plan de gobierno del Presidente y acompañarlo desde las provincias. Entendemos que es la vía", agregó Bordet en una entrevista con el diario Perfil.



En ese marco, señaló que "en nuestro espacio el Presidente tiene toda la legitimidad aspiracional para ser reelecto."



Bordet afirmó que muchos gobernadores sienten "una cercanía con el Presidente" y concuerdan en ver "representados los intereses federales" en la figura de Fernández.



El gobernador de Entre Ríos insistió además en que el Presidente "representa la posibilidad de confluencia de distintos sectores internos" y enfatizó en la necesidad de que el peronismo consolide "un frente donde el eje central transcurra por una moderación que" los acerque "a otros sectores".





En referencia a la pérdida de votos que experimenta históricamente el peronismo en las elecciones de medio término, Bordet sentenció que la radicalización "hacia un extremo u otro" tiene como resultado la "fuga y pérdida de votos".



Al mismo tiempo, reconoció que cuentan con el acompañamiento del electorado cuando se eligen "cargos ejecutivos" pero que "cuando se eligen cargos legislativos esos votos no están".



Bordet señaló que "esa confianza de 2019 hoy no la tenemos, hoy la perdimos. Hay que ir a buscar esa confianza".



Y aseveró que "no se construye un país con antinomias y confrontación permanente".