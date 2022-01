El sorprendente aliado que busca Rodríguez Larreta para poder consolidar su plan

"Ya está. En estos momentos Emilio y Horacio están cerrando todo", dijo, entusiasta y ansioso, uno de los principales dirigentes del sector que se referencia en el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y armador político de Mauricio Macri 2015.

Rodríguez Larreta y Monzó no dijeron nada públicamente e inclusive uno de los pocos que mantienen contacto directo con el actual diputado nacional confió que "faltan algunas cosas por hablar. Hubo sí una larga charla, hace una semana, que hacía rato no tenían, y en la que expusieron sus respectivas miradas ante la complejidad que tiene hoy por hoy la dinámica interna de Juntos por el Cambio".

Uno de los que ya había expresado cierta molestia por su rol de "armador nacional", que lo hacía alejarse de la cotidianeidad de su proyecto personal fue Diego Santilli, uno de los pocos, sino el único, en el que confía ciegamente el alcalde porteño. El legislador nacional no podía tener una agenda ordenada y tuvo que levantar más de una reunión en el Gran Buenos Aires por este doble rol que tenía, y que perjudicaba siempre su precandidatura a gobernador.

Hoy por hoy el jefe de Gobierno porteño no explicitó su candidatura presidencial, pero con un trípode como Santilli, Monzó y Jorge Macri deja en claro su deseo de mejorar su musculatura política, débil ante un conjunto de funcionarios porteños que le tienen que reportar en el día a día de la administración citadina.

"Las experiencias no se pueden replicar tal cual ni las personalidades son las mismas", le dijo a MDZ un colaborador de Rodríguez Larreta sobre el posible rol de Monzó en su equipo de trabajo. "Macri no tenías dudas ni le interesaba demasiado saber el nombre de tal o cual... Era el líder natural del espacio. Horacio estuvo dedicado mucho tiempo a hablar personalmente con cada uno de los diputados e intendentes, y eso lo obliga a tener que dar definiciones que él prefiere preservar, y ahí sí sirve la presencia de un armador".

Sin embargo, no solo cambian los protagonistas sino también las circunstancias. "Hoy no necesitas un armador... Sí quizás un articulador, alguien que acomode las piezas que ya existen y todos conocemos pero trabajan de manera descoordinada. Y si vos no tenpés tu equipo ordenado, es imposible presentarte ante tus socios del frente", aceptó uno de los que siguen de cerca todas estas conversaciones.

"No sé de donde sacan todo esto... Emilio no está en Buenos Aires y recién se reintegra a fin de mes", confió a MDZ uno de los que estuvo viajando desde y hacia la costa bonaerense aunque aceptó que las charlas ya están encaminadas. "Faltan otras tres o cuatro horas de conversación", confió. Eso, para el mundo Larreta, es demasiado tiempo.

Con esta nueva mirada sobre lo que se viene dentro de Juntos, se agudiza el interrogante que se planteó en el mismo momento que se dispuso la estrategia de "lado a lado". ¿Por qué Rodríguez Larreta le pidió a María Eugenia Vidal que fuera candidata porteña? Si ahora casi no tiene juego en el armado nacional o en la Ciudad y ella misma está generando su propio camino político, con ella para presidente y Cristian Ritondo a gobernador.

La experiencia no tuvo el éxito esperado en la Ciudad Autónoma y aunque se ganó en la provincia, la decisión del "porteñismo" hizo explotar lo que había quedado más o menos entrelazado entre radicales, peronistas republicanos y los intendentes del PRO en la provincia de Buenos Aires.

La posible vuelta de Monzó a la cercanía de Rodríguez Larreta y su equipo también provocó cierta desazón en el entorno de Facundo Manes, que lo incorporó en su lista de candidatos a diputados nacionales y disputó con él las PASO de 2021 en el territorio bonaerense después de haber absorbido las presiones de sus aliados radicales que quedaron relegados en la nómina de representantes originalmente radical.

En declaraciones radiales, Gerardo Morales, quien ratificó su deseo presidencial, calificó de "gran dirigente y experimentado político" a Monzó y dijo que "no sólo lo ayudará a Horacio sino a todo el espacio en búsqueda de los consensos que tanto necesitamos".