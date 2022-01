Las expectativas de un referente de Juntos por el Cambio acerca del acuerdo con el FMI

El diputado nacional y presidente de del bloque del PRO, Cristian Ritondo, se refirió hoy a las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostuvo que "hay que evitar de cualquier forma el default".

El legislador se refirió a la problemática de la deuda externa en el marco de la reunión que tendrán los gobernadores de Juntos por el Cambio con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Esperamos que el martes nos digan cuál es el plan para llegar a un acuerdo con el Fondo. Esto involucra saber cuáles van a ser la política monetaria y fiscal, el dólar, la inflación, que las consultoras privadas empiezan a decir que va a ser del 60%. Hay que evitar de cualquier forma el default. Hace más dos años que están negociando y no presentaron una propuesta concreta. No sé qué idea tienen. El contexto internacional de la Argentina es difícil. Lo peor que podría pasar es entrar en default, no solo para el Estado sino para los privados”, señaló a Radio Mitre.

El diputado nacional Cristian Ritondo.

“Queremos evitar el default. Si queremos volver a gobernar en 2023 Argentina debe tener acuerdos internacionales. Pero el acuerdo depende de la voluntad del Gobierno, no de nosotros. El kirchnerismo no acompaña al Gobierno en el acuerdo con el Fondo”.

En relación a su postura respecto de la deuda contraída durante el mandato de Mauricio Macri, Ritondo dijo: “No soy crítico de la toma de la deuda. El mundo se había cerrado y la Argentina toma deuda por debajo de las tasas de interés que había en el mundo en ese momento. La Argentina tiene un problema desde hace tiempo, el déficit fiscal, que en 2019 se bajó a 0,5%. Hoy eso se ha revertido y el Gobierno lo financia con emisión y deuda. El Gobierno de Alberto es el que más se endeudó en dos años”.

Finalmente, comentó cómo será el tan ansiado encuentro entre el Gobierno nacional y los gobernadores de Juntos por el Cambio. “Tenemos entendido que la reunión va a ser en el Congreso. No sé si tiene que estar o no el presidente. Es un tema que tiene que tratar el Parlamento. Tiene que ser una reunión sincera donde nos cuenten hasta dónde avanzaron y cuál es el plan. Juntos por el Cambio lo que no puede hacer es admitir que haya aumento de impuestos o una propuesta que no sea cumplible", concluyó.