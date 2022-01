Continúan las discusiones sobre el cónclave que reunirá a la oposición y el Gobierno

Tras una semana de calor intenso, representantes del Gobierno se reunirán con los jefes parlamentarios y los gobernadores de la oposición la próxima semana. El encuentro fue retrasado y, algunas versiones, señalaron que el motivo fue los días de aislamiento que debió guardar el presidente de Diputados, Sergio Massa, debido a que su esposa dio positivo de covid-19. Es que, el dirigente del Frente Renovador era el encargado de ultimar detalles y buscar que el cónclave se diera en paz, por eso mantuvo largas conversaciones con el presidente de la UCR, Gerardo Morales.

Finalmente, se le puso fecha definitiva a la cita: será el martes 18, aunque en Juntos por el Cambio aseguran que todavía no han sido notificados y que, incluso, tienen en agenda otros asuntos. No es la primera vez que hay versiones encontradas. Cuando la reunión debió posponerse, desde la oposición se mostraron muy molestos y agregaron que no habían sido notificados, sin embargo, Morales contradijo a sus propios compañeros.

Otro tema que ha causado controversia es el lugar. En un primer momento, se había pensado que fuese en el Congreso. Ahora, todo indicaría que será el Ministerio de Economía. Por su parte, el Gobierno busca que figuras claves de Juntos por el Cambio confirmen su asistencia, con ello busca evitar futuras declaraciones rimbombantes de los dirigentes. Entre los gobernadores que se convocaron están: Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza). Mientras que también les ha pedido confirmación a los jefes de bloques del Congreso Mario Negri, Alfredo Cornejo, Cristian Ritondo, Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni.

Hasta el momento, es casi un hecho de Alberto Fernández no participe. El otro gran ausente será Horacio Rodríguez Larreta quien tampoco lo hizo la primera vez y, a diferencia de sus pares radicales, tampoco envió un emisario.