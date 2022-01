Aníbal Fernández culpó a las empresas y a Macri por los cortes de luz

En medio de una ola de calor extrema que afecta a gran parte del país, los cortes de energía no hacen más que incrementar el malestar social y los reclamos de la oposición. Ante esta situación, Aníbal Fernández decidió ser fiel a su estilo y levantó polvareda con sus declaraciones.

"Las empresas que generan y distribuyen energía no pusieron un mango y han ganado muchísima plata de la mano del corrupto de (Mauricio) Macri", lanzó el funcionario mientras que destacó la decisión del Gobierno de pedirle a las empresas que bajaran la producción para evitar posibles cortes.



El ministro apuntó a la falta de inversiones de las empresas energéticas durante la administración del expresidente, mientras que dio detalles sobre las subas de tarifas que se registraron en esa época.

"Lo que hicimos es volver al sistema nacional de crisis que nos permita ir evaluando durante todo el día esta situación. Nuestra proyección conforme a lo que había sucedido en el día de ayer nos daba que hoy podríamos llegar a (un consumo de) 28.550 mega, mientras que el pico más importante que habíamos tenido hasta ahora había sido 26 mil mega por día", dijo el ministro por C5N.



Con respecto a las inversiones que debían realizar las empresas proveedoras y fueron anunciadas en la gestión de Macri tras aumentar un 3.000% las tarifas de servicios eléctricos, Aníbal Fernández consideró que "todos sabemos que las empresas que generan y distribuyen energía no pusieron un mango y han ganado muchísima plata de la mano del corrupto de Macri".



"Estaba pensado para que fuera un negocio para Macri, su familia y sus amigotes y eso es lo que estamos viendo en este momento, pero no nos queremos quejar, queremos que no haya un solo hogar e industria que se quede sin la energía necesaria para funcionar", agregó.