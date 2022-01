Una encuesta revela cómo tomó la ciudadanía la última medida sanitaria de Alberto Fernández

Este martes el Gobierno de Alberto Fernández tomó una decisión clave en lo que respecta a los casos positivos de covid. Hasta entonces, se había establecido que los contactos estrechos de casos positivos se daban por contagiados y no hacía falta que se hisoparan. Esto generó inconvenientes por la cantidad de personas que entraron en licencia laboral, por lo que ayer se cambió ese parámetro y se determinó que los contactos estrechos con esquema de vacunación completo no deben aislarse.

MDZ realizó una encuesta entre sus lectores para conocer su opinión sobre la medida y el resultado mostró que la mayoría no comparte el criterio. Sin embargo, el porcentaje es parejo.

"¿Te parece correcto que los contactos estrechos no se deban aislar?", fue la pregunta a la cual respondieron casi 20 mil lectores.

El 53% se inclinó por el No y dejó claro su desacuerdo con el cambio de criterio aplicado por el Ministerio de Salud que luego de una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) dispuso que a partir no deberán aislarse quienes no presenten síntomas y además tengan el esquema completo de vacunación.

Por su parte, el 47% de los lectores de MDZ entiende que se trata de una decisión acertada por parte de la cartera que conduce la ministra Carla Vizzotti.

La medida llega pocos días después de que el Gobierno redujera los días de aislamiento tanto para los casos positivos como también para los contactos estrechos, siempre que estuvieran vacunados. Ahora, luego del pedido empresarial dado el alto porcentaje de ausentismo que se registró en las última semanas, se confirmó que ya no habrá confinamiento para los contactos estrechos que cumplan con lo pautado.