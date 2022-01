Pase Sanitario: la controversial medida que tomó Axel Kicillof con los empleados públicos

Ante el crecimiento de los contagios de coronavirus, especialmente en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof endurece las medidas para los trabajadores públicos que no se inmunizaron. Apuestan a la concientización a través de la vacunación y el Pase Sanitario, que rige desde el 21 de diciembre para todo tipo de actividades (públicas y privadas) en espacios cerrados y eventos masivos.

Nicolas Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos, informó que los trabajadores de la administración publica bonaerense que realicen tareas de atención al público, en espacios cerrados, deberán acreditar el esquema completo de vacunación contra el covid-19. Quienes no puedan acreditarlo se les reasignará tareas lejos de la atención al público, y aquellos que no puedan ser reubicados deberán someterse a un PCR todas las semanas.

El estratega del plan sanitario de la Provincia de Buenos Aires, en conferencia de prensa desde la localidad de Miramar, confirmó que la Provincia adhiere al nuevo esquema de aislamiento para contactos estrechos de positivos sin síntomas y agregó: “Hay una actualización del pase libre covid: las personas que atienden al público en lugares cerrados deben tener al menos dos dosis; si esto no es así deben reasignarles tareas para que no estén a frente de la atención público y si esto no es posible tendrán que hacerse todas las semanas un PCR”.

Nicolás Kreplak.

En tanto, Kreplak sostuvo que, desde la implementación del Pase Sanitario en la provincia de Buenos Aires, se realizaron más de 20 operativos donde se inspeccionaron 260 locales gastronómicos, recreativos, bancos e instituciones públicas. Los distritos donde se realizaron estos operativos de control fueron La Plata, San Vicente, Quilmes, Avellaneda, General Pueyrredón, San Isidro, General San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Berazategui, Moreno, Morón.

MDZ habló con dirigentes sindicales de los dos gremios mayoritarios de la administración pública bonaerense, sobre la implementación de estas nuevas medidas sanitarias para la gestión estatal.

Diego Retola, secretario Gremial de U.P.C.N provincia de Buenos Aires, dijo que la postura del gremio siempre fue que los trabajadores se vacunen, vuelvan a sus lugares de trabajo tratando de mantener burbujas y que no compartan el mismo espacio vacunados con no vacunados. Y aclaró que “esta es una de las mayores preocupaciones de los afiliados, la mayoría que se había vacunado no quería compartir espacio con gente que no”.

Al tiempo que agregó: “Cada uno tiene su decisión, pero en cuestiones sanitarias la verdad que no se si esta bien permitir que la gente decida por su cuenta. Porque no se perjudica a uno mismo, perjudica a quien está compartiendo espacio también, ya deja de ser una decisión personal”.

En cuanto a la postura del gremio ante la negativa de un trabajador, que no cumple con el esquema de vacunación completo, el secretario gremial de U.P.C.N de la provincia resaltó: “El Pase Sanitario se esta pidiendo en todo el ámbito de la Provincia. No debería ser una excepción el lugar laboral y lo que tiene que ver con las reubicaciones (para los que no están inoculados) podría plantearse que la medida fueran temporales, habría que ver en que contexto y en que situaciones lo realizan. No tengo conocimiento que se este aplicando y obligando a hacerlo en este momento, si así fuera veríamos la situación”.

Asimismo, Diego Retola agregó: “No me parece que las cosas sean en contra de algún derecho de los trabajadores, me parece que son situaciones de coyuntura que hay que verlas en este contexto”.

En tanto, Carlos Díaz, secretario administrativo de A.T.E provincia de Buenos Aires, dijo a MDZ que desde el gremio han venido acompañando todas las medidas sanitarias que tomaron el Gobierno nacional y el Gobierno bonaerense, y sentenció: “Apoyamos firmemente el plan de vacunación, de hecho durante el año pasado se instalaron mas de 30 postas sanitarias en la sede de A.T.E y de la C.T.A de la provincia de Buenos Aires, para que tanto trabajadores y trabajadoras estatales como el resto de la comunidad puedan acceder a las vacunas”.

Asimismo, el secretario administrativo de A.T.E bonaerense afirmó que ante la tercera ola del coronavirus, con la cepa ómicron, se está hablando con las autoridades de los ministerios de Trabajo y de Salud de la Provincia, para ver cómo se van a implementar las nuevas modalidades. Y agregó: “En algunos casos estamos pidiendo que se vuelva al sistema de burbujas como es en el Registro de las Personas y en los hospitales públicos ante el alto nivel de circulación del virus y los contagios. En el registro de las personas desde fines de diciembre hasta ahora se tuvieron que cerrar más de 30 delegaciones en toda la Provincia por los contagios”.

En cuanto a la vulneración de los derechos de los trabajadores por el pedido del Pase Sanitario, Carlos Díaz negó que se estén vulnerando y expresó: “La vacunación ha sido una medida sanitaria efectiva para hacer frente al virus. En cuanto a mi opinión personal la vacunación debería ser obligatoria. Cuando están afectados los derechos del conjunto de la sociedad, cuando se pone en riesgo la vida y la salud de la población. El deber y la responsabilidad del estado es garantizar el acceso a la salud. En un contexto de pandemia, que fue una catástrofe asimilable a situaciones de guerra, ahí esta como actúa el estado en función del interés colectivo de la sociedad”.

Por otra parte, el dirigente de A.T.E sostuvo que la reubicación de los empleados públicos que no registren el esquema completo de vacunación está en discusión y que el Estado debe hacerse cargo del costo de los P.C.R a los trabajadores que no sean reubicados.