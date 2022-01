Las provincias adhirieron a la flexibilización de los aislamientos

Varias provincias confirmaron su adhesión a la disposición del Consejo Federal de Salud (Cofesa) para flexibilizar el aislamiento de personas asintomáticas y vacunadas que tengan contactos estrechos con pacientes de covid, a la vez que pidieron mantener los cuidados básicos en ambientes laborales como uso de barbijo, distancia social y ventilación cruzada.



Según el Ministerio de Salud de la Nación, los ministros provinciales consensuaron en una reunión virtual una nueva modalidad de aislamiento por contacto estrecho en función del estado de vacunación y actividad laboral de las personas de manera que quienes tengan aplicada una tercera dosis de refuerzo en las últimas dos semanas y no presenten síntomas de covid serán eximidos del aislamiento obligatorio estricto.



La ministra de Salud, Carla Vizzotti, recordó que esta recomendación global se adaptará según la realidad epidemiológica y sanitaria de cada región dado que "es un paraguas que cada jurisdicción adoptará en función del tipo de actividad y en forma dinámica". "Tiene un criterio sanitario, es una situación epidemiológica diferente y necesitamos sostener servicios y actividades en base a la evolución mundial y del país", añadió.



Las autoridades sanitarias nacionales y provinciales pidieron que los trabajadores maximicen medidas preventivas, con el uso adecuado de barbijo y ambientes con ventilación cruzada permanente, evitar concurrir a eventos sociales o masivos, realizar automonitoreo de síntomas de forma diaria y la realización de un test diagnóstico entre el tercer y quinto día.



Una de las primeras en ponerle fecha al inicio del nuevo protocolo fue Córdoba, cuyo Ministerio de Salud anunció que a partir del lunes 17 de enero se modificará la modalidad de aislamiento para contactos estrechos en relación a las tareas laborales que deban realizar en actividades industriales, comerciales y de servicio.



En el caso de Buenos Aires, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, destacó que la nueva modalidad de aislamiento dispuesta es una medida que "se está tomando en el mundo" y señaló como ejemplo que la gran "cantidad de aislados está perjudicando el desarrollo de las guardias de los hospitales públicos".



Al acotar las restricciones del aislamiento para vacunados, "eso le permite a todo el sector producto y en especial al de la salud recuperar su capacidad y seguir avanzando viendo que estas personas no revisten casos graves", dijo Kreplak en conferencia de prensa desde Miramar.



La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, avaló la decisión del Cofesa de evitar mantener aisladas a personas con contactos estrechos de positivos que no presenten síntomas y tengan la vacunación completa al señalar que "el aumento de casos y de contactos estrechos incrementa los aislamientos, poniendo en riesgo actividades esenciales, productivas y estratégicas".



"Este escenario exige que las medidas sanitarias se adapten, priorizando la salud y sosteniendo las actividades productivas y estratégicas", abundó.



En Jujuy, el ministro de Salud, Antonio Buljubasich, confirmó la adhesión de la provincia al nuevo protocolo y señaló que "a partir de ahora podrán flexibilizar el aislamiento, siempre con el refuerzo de los cuidados, en especial para poder continuar con la actividad laboral".



En Mendoza, la ministra de Salud, Ana María Nadal, destacó la importancia de "completar el esquema de vacunación con la dosis de refuerzo" y recordó que quienes no tengan ningún tipo de vacuna o no hayan completado su esquema tendrán que cumplir estrictamente con el confinamiento de 10 días.



"Mendoza fue la primera provincia que anunció la disminución del período del refuerzo en cuatro meses a partir de la segunda dosis, por eso es tan importante que los mendocinos y mendocinas se coloquen el refuerzo", aseguró Nadal. Y, apuntó que "esta fue una decisión sumamente importante, porque las personas vacunadas y con refuerzo están preparadas para enfrentar esta enfermedad".



Corrientes también adhirió a los nuevos criterios sanitarios para la realización de aislamientos preventivos por coronavirus, tanto como a los de indicación de hisopado, y las autoridades resaltaron la necesidad de mantener "cuidados especiales", como la no concurrencia a eventos masivos, ni reuniones sociales, entre otras de protección personal.



El Gobierno de La Rioja explicó que adherirá a las disposiciones para eliminar el aislamiento a los contactos estrechos de covid positivo y pidió a riojanos y riojanas que continúen con los cuidados para evitar el virus y concurran a vacunarse.



El gobernador Ricardo Quintela contó por Twitter que instruyó a "todo el equipo de gobierno para que revisemos el protocolo actual que se aplica desde el ministerio de Salud a las y los contactos estrechos así pueden seguir su vida con normalidad, siempre teniendo en cuenta todos los cuidados posibles".