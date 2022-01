Lejos de querer acercarse, Alberto Fernández salió a cuestionar una imposición del FMI

Alberto Fernández, lejos de querer acercarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), volvió a cuestionar al organismo manifestando que "intenta imponernos un programa".

"El Fondo dice en sus estatutos dice que el FMI analizará el programa que el país proponga, pero en verdad lo que intenta hacer el Fondo Monetario, una vez más, es imponernos un programa y ahí no estamos de acuerdo”, indicó el presidente en una entrevista con radio AM 750.

Y agregó: “Argentina está absolutamente impedida de afrontar ese pago. Nadie piensa seriamente en el mundo que Argentina puede pagar, entre capital e intereses, 19 mil millones de dólares este año”.

Alberto continúo explicando que él y su equipo buscan un camino de crecimiento para así poder hacer frente a los pagos. Igualmente, aclaró: “El Fondo tiene una cuota de responsabilidad de lo que pasó. Me parece que, más allá de la responsabilidad que cada uno tenga, el gobierno y las autoridades del fondo de entonces, habiendo entregado un préstamos incalificable en términos técnicos, a eso sobreviene una pandemia: no se le puede pedir a un país como Argentina más exigencia que la que un país puede dar”.

"Ellos (FMI) quieren más ajuste y achicar la economía", manifestó el presidente.

“La discusión es ver cómo tiene que ser el programa, si es como el que proponemos, con crecimiento para afrontar pagos, o es, otra vez, volver a la receta eterna del Fondo, que es más ajuste, achicar la economía, importar menos. Para hacer eso no estamos, por eso se demora la discusión”, aseguró.

“Tenemos que estar todos anoticiados y trabajar unidos para que la negociación permita que el crecimiento no se detenga y que la deuda no se vuelva en un nuevo padecimiento. Encontramos retóricas vergonzosas de quienes generaron el problema. En el año 2018 la Argentina no le debía un centavo al Fondo Monetario. Mal que les pese, estas fueron las decisiones que tomaron ellos, que le van a costar a Argentina el esfuerzo de generaciones, lo mejor es trabajar unidos para encontrar una solución para la Argentina”, concluyó.