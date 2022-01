Farmacéuticos cargaron contra Nicolás Kreplak por los autotest

Tras las declaraciones públicas de Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en contra de los autotest de covid-19 luego de que la Anmat les diera su aprobación para la venta en farmacias, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Mar del Plata, Mario Della Maggiora brindó una entrevista a la FM 99.9 en la cual criticó fuertemente al funcionario del gobierno de Axel Kicillof.

Al respecto de los dichos de Kreplak, expresó: «Dijo que es peligroso. En eso estoy de acuerdo: él es peligroso. Su mentalidad es peligrosa». Luego, agregó: «Una persona que dice que la relación de infectados entre un sector de la sociedad con mayor nivel económico con respecto a otro sector es de seis a uno, y nos quiere hacer creer que la gente que tiene algo de poder económico es mucho más contagiosa, realmente es muy peligroso. Especialmente en un ministro, en quien la soberbia y la ignorancia son peligrosas».

Y continuó: «En salud nos manejamos con indicadores y ese es un indicador. Seis a uno es la relación, lo cual significa que, lo que él tiene que hacer, es mejorarle el acceso a los servicios de salud a esa parte que pareciera que tiene seis veces menos capacidad de contagio. Porque no es que no tenga contagio: es que no los testean».

«Yo no entiendo por qué se empeñan en ir en contra de lo que hace el resto del mundo. Hace un año que en todo el mundo se testea, y es una herramienta fabulosa porque no es solamente un medio de diagnóstico, sino que es una herramienta que nos permite detectar a la persona infectada, nos permite aislarla, y nos permite hacer un rastreo de sus contactos estrechos y así poder anular la diseminación del virus. Eso es el testeo, y eso es lo que falló desde el primer día de la pandemia», aseguró.

También, Della Maggiora hizo hincapié en que, la razón por la cual están aumentando los casos, es porque se está testeando más: «Ayer tuvimos casi 110.000 casos, porque se hicieron 190.000 testeos. Si hubiéramos tenido un millón de testeos, los casos hubieran sido 600.000. A medida que aumentás los testeos, vas a aumentar los casos. Esto es así».

Della Maggiora aseguró que ya la estrategia de testeo y seguimiento de casos no tiene sentido en la Argentina, debido a la cantidad de positivos: «El testeo con el fin de rastreo no tiene sentido, no hay manera de rastrear semejante cantidad de casos. A Dios gracias tenemos una buena vacunación, no por la efectividad de la campaña, sino porque, a diferencia de lo que pasa en otros paises, acá la gente no es antivacunas. La gente se quiere vacunar. Es por eso que no estamos en una situación crítica en cuanto a las internaciones y la mortalidad».

«Es la primera vez que en la pandemia en donde el individuo puede tomar decisiones por sí mismo. Quiero ir a ver a alguien que tiene noventa años y no le quiero llevar el virus, me puedo comprar un test y hacérmelo para estar seguro. Me parece que a ellos lo que no le gusta es esto, lo de las libertades individuales. Sobre todo si esa persona pertenece a un grupo de la sociedad a la que ellos le echan la culpa de todo. Se la pasan atacando a la clase media», aseguró.

Con respecto a las declaraciones de distintos actores que cuestionaron los autotest argumentando que dificultaría el reporte de los resultados, Della Maggiora fue contundente: «La persona se compromete a comunicar a la farmacia el resultado y eso después se vuelca a un sistema propio nuestro que a su vez le da esa información al sistema de salud. Nosotros venimos haciendo desde hace veinte años narcovigilancia, y esta es una red que funciona desde La Quiaca hasta Ushuaia».