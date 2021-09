Reapareció Leonardo Fariña y se comparó con Alberto Fernández

El testigo arrepentido Leonardo Fariña, uno de los principales colaboradores en la causa 'Ruta del dinero K' que condenó a Lázaro Báez, reapareció en los medios de comunicación y aseguró que fue víctima de al menos dos atentados aunque no se arrepiente de haber aportado a la Justicia. Además se comparó con el presidente Alberto Fernández y lo trató de "indecente" e "inmoral".

"Sufrí dos atentados cuando era testigo protegido: unos balazos al auto y una vez en el 2017 mi custodia se enfrentó con 6 personas, en el que hubo 104 balas", contó Leonardo Fariña anoche en el programa W Ver y Rever, del canal TN. De todos modos, aseguró que "nunca me arrepentí de haberme arrepentido", porque su confesión "cambió mi posición en la sociedad y con mis seres queridos".

En febrero pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 condenó al empresario Lázaro Báez a 12 años de cárcel por cometer lavado de dinero por más de 55 millones de dólares entre 2003 y 2015, aunque permanece bajo prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme. Fariña, por su parte, recibió una pena inicial de 5 años de prisión pero que luego fue reducida a 3 años gracias a su participación en la causa como imputado colaborador. De todas formas, el exfinancista seguirá libre ya que había estado detenido por 2 años y 20 días entre 2014 y 2016.

"Fue la peor experiencia que pasé en mi vida, por eso digo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Primero porque la cárcel no sirve, destruye, porque te humilla. Fue uno de los primeros momentos que lloré. Tenía miedo. No sabía con qué me iba a encontrar, y yo sabía que no era un preso más. De hecho hubo episodios extraños en la cárcel", recordó.

Aunque confesó que anteriormente "tenía miedo de salir a la calle, por lo que me podía decir la gente", Leonardo Fariña aseguró que ahora se siente completamente distinto: "Yo cometí un delito, pero gracias a mi declaración los bienes que el Estado recuperó superan ampliamente el monto de dinero del lavado que hice. Pero lo más importante es que camino por la calle y soy una persona más, no tengo custodia, nunca tuve un problema. Paradójicamente antes de eso sí".

En contraste, Fariña se comparó con Alberto Fernández, que en 2019 lo había acusado de "indecente" e "inmoral", y le reprochó haber organizado fiestas en Olivos durante el aislamiento obligatorio: "Estamos hablando de una persona que dijo que renunció al Gobierno (de Cristina Kirchner) por la corrupción que había, que se refería a la expresidente haciendo referencia a la corrupción. Ser indecente o inmoral es ser el Presidente, invocar una ley e incumplirla en una fiesta. Yo soy más decente, porque soy confeso y cumplí mi pena".