Mauricio Macri y sus críticas a los fallos de un juez de la Corte Suprema

Mauricio Macri volvió a hablar a días de las PASO y lo hizo con duras críticas al Gobierno de Alberto Fernández y a Horacio Rosatti, juez de la Corte Suprema de Justicia. Tanto Rosatti como Carlos Rosenkrantz, titular del máximo tribunal, asumieron por recomendación del expresidente.

“Respeto la calidad y honorabilidad de Rosatti, pero él ha votado hasta ahora siempre con un sesgo muy anticapitalista. No es bueno. Creo que para el desarrollo de la Argentina hay que valorar el empleo privado, de calidad, para todos los argentinos y no seguir apostando al atropello del estatismo, de los impuestos", le manifestó Macri a Eduardo Feinmann y a Jonatan Viale en una entrevista con LN+.

Y añadió: "Yo recomendé a dos personas para la Corte, el Senado las votó y ahí van”

Sobre la gestión de Alberto Fernández, comentó: “Lo único en lo que coincido con lo que ha dicho el oficialismo es que son dos modelos distintos. Alberto Fernández es cinismo puro. El kirchnerismo fue golpista de mi gobierno desde el primer día. Ellos vivieron con bronca que termináramos el Gobierno”.

Con respecto a las elecciones de este domingo, el expresidente le pidió a toda la sociedad que vaya a votar: “Necesitamos poner un límite en 2021 para que no sigan en esta destrucción masiva que han hecho”.

“Lo peor del kirchernismo y el populismo es la destrucción del valor de la palabra, de la información, porque ahí no hay más vínculo entre las personas. No hay más aprendizaje”, añadió Macri que siguió cuestionando al Gobierno nacional.

Mauricio Macri también habló sobre las vacunas y las promesas del Gobierno: Veinte veces distintas dijeron cosas de las vacunas y no se cumplieron. Todo el kirchnerismo hace un culto de pelearse con los datos. Además, no cumplieron ninguna promesa económica: no hay asado, no hay heladera llena

Sobre la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, esgrimió: "Facundo Manes tiene una idea un poquito alejada de la realidad".