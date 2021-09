Larreta y Vidal se pronunciaron a favor de una pronta reforma laboral

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participó junto a la exgobernadora bonaerense y actual precandidata a diputada nacional, María Eugenia Vidal del programa "Intratables" de América TV. Allí se refirió al escenario laboral del país, al que describió como un sistema que no facilita la contratación de trabajadores, principalmente por la obligación de la indemnización que recae sobre el empleador.

En detalle, Larreta dijo que el problema que hoy tiene la Argentina es que "nadie toma un empelado" y que eso no se debe exclusivamente a la indemnización, pero que seguramente ese factor no ayuda. Según su parecer, lo que necesita el país es cambiar gradualmente el sistema laboral que tiene.

Horacio Rodríguez Larreta acompaña a la precandidata a diputada nacional, María Eugenia Vidal

"Hay que tener en cuenta los trabajadores actuales y los millones y millones que hoy no consiguen un trabajo, porque nadie toma un empleado en Argentina con un sistema como éste", señaló el jefe de Gobierno porteño. Además, especificó que su idea no es "sacarlo de un día para el otro", sino hacer una transición a un sistema de seguros laborales, en lugar de indemnizaciones.

“Hay que ir yendo a un sistema como, por ejemplo, el de la construcción en la Argentina, donde hay algo más parecido a un seguro que a tener que pagar una indemnización. Incluso para el trabajador termina siendo mejor", explicó Larreta.

Además, indicó que no es necesario mirar a países nórdicos, por ejemplo, para darse una idea de otros modelos laborales, ya que en Argentina el sistema de seguro laboral ya funciona en el rubor de la construcción. "Es un buen sistema que ya funciona en este país, que tenemos que estudiar como podemos generalizarlo a otros sectores”.

El problema de los despidos y el empelo formal

El jefe de Gobierno, además, abordó el problema de la litigiosidad en Argentina, la cual señaló como un problema del que solo se benefician unos pocos, que son los que conforman la "industria del juicio laboral".

"De la litigiosidad come una cantidad de gente que vive de los litigios y eso no es sano para el sistema productivo argentino”, sostuvo. y concluyó: "Hace como 13 años que no crece el empleo formal y eso es muy desgraciado para nuestra sociedad. Tenemos que generar un nuevo contrato laboral que preserve la lógica de los recursos y de los fondos para el trabajador, pero que no genere litigiosidad".