Rodríguez Larreta fulminó públicamente a Cristina Fernández de Kirchner

A días de las PASO el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cargó duramente contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno de Alberto Fernández. En concreto, aseguró que la presidencia de Cristina fue muy mala y con "infinitos e innumerables casos de corrupción".

“Yo creo que el gobierno de Cristina Kirchner fue malo, atacó al campo, se avanzó sobre las instituciones, se cuestionaba a cada periodista que levantaba la voz contra el Gobierno y una cantidad de cosas en las que no estoy de acuerdo; un país con más pobreza, que no crecía y que no generaba empleo”, subrayó Rodríguez Larreta.

En este sentido, al hablar de “infinitos e innumerables casos de corrupción” hizo referencia puntualmente a "los bolsos de López, De Vido, Jaime... hay muchísimos casos de corrupción”, señaló.

En este sentido, destacó que existen enormes diferencias entre las denuncias de corrupción contra el macrismo que las que se iniciaron contra el gobierno kirchnerista. “No hay ninguna causa que haya avanzado, creo que ni siquiera hay procesados. Una cosa es una denuncia, porque denunciar denuncia cualquiera, y otra cosa son casos con nombres y apellidos condenados. No podés comparar a Boudou, que fue condenado y estuvo preso, con otras causas que no avanzaron”, subrayó.

Pero además criticó también la situación económica del país. “En los últimos 8 años no se creció, no se invirtió en empleo, dejaron más déficit, menos exportaciones y un país más endeudado, sin generar trabajo”, aseveró Larreta.

“En términos generales, más allá de las circunstancias actuales, no tenemos confianza en la moneda y esto requiere participación del Estado; no podés permitir el libre flujo de capitales como si tuviéramos una economía sana”, finalizó.