El mayor temor de María Eugenia Vidal de cara a las PASO

La precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal consideró que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) serán "un plebiscito sobre el Gobierno nacional" en el cual la gente deberá decidir si está dispuesta a "darle más poder" al oficialismo en el Congreso.



"No se trata de (Diego) Santilli, ni de (Facundo) Manes, ni de mí o (Ricardo) López Murphy. Este domingo es un plebiscito sobre el Gobierno de Alberto Fernández. La gente debe decidir si está de acuerdo en darle más poder al oficialismo en el Congreso", señaló Vidal en declaraciones a la radio FM 95.1.



En relación al primer precandidato del espacio "Dar el Paso", Facundo Manes, quien compite en la interna bonaerense de Juntos con Diego Santilli, la exgobernadora afirmó que le gustaría que el domingo a la noche esté presente junto con ella y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en un mismo centro de campaña.



"No queremos que el domingo el centro de campaña esté teñido sólo del color amarillo", aseguró Vidal, y prefirió no pronunciarse sobre las críticas que formuló Manes sobre Santilli y Rodríguez Larreta con el propósito de "no alterar la paz del espacio".



"Faltan pocos días para las PASO y la verdad es que mi trabajo es y va a seguir siendo recorrer las calles de la ciudad y escuchar a los porteños y transmitir mis propuestas firmes y concretas. Queremos atender las demandas sobre el trabajo, la educación, y la inflación. En la discusión interna no voy a contestar nada que altere la paz de Juntos por el Cambio. Nuestro adversario es la resignación", subrayó.



En otro orden, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires aseguró que en el caso de ser electa como diputada, su primera iniciativa será presentar un proyecto para "declarar la emergencia educativa" en el país, y aseguró que se opondrá en el Congreso a la despenalización de la marihuana.



"Me gustaría que se pusiera como prioridad la presencialidad en las universidades públicas. Que se pusiera en serio la presencialidad en todas las escuelas del país. No estoy en contra, pero hay prioridades", puntualizó Vidal.