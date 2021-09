Alberto Fernández lanza una campaña virtual con sus "20 verdades"

Fiel a su estilo de "filminas didácticas", que utilizó con éxito dudoso durante los mensajes del año pasado cuando explicaba los datos de la pandemia del covid en la Argentina y las comparaba con el resto del mundo, Alberto Fernández ahora dispuso difundir veinte frases propias en las que compara su gestión con la de Mauricio Macri, aunque no lo nombra.

Esto se da en el mismo momento en que el Frente de Todos ordenó otra tanda de spots en las que se reproducen textuales, la mayoría fuera del contexto en que lo dijo, de Macri y luego se expresa el punto de vista del oficialismo.

"No es lo mismo que las tarifas de los servicios públicos sean accesibles para quienes los requieran o que las tarifas sean dispuestas en función de las utilidades pretendidas por quienes explotan estos servicios", dice la primera placa textual.

"No es lo mismo generar con total desaprensión una crisis económica y social, que trabajar y esforzarse por proteger a la Argentina ante una Pandemia", sostiene en otra filmina. "No es lo mismo que los chicos tengan o no la computadora que necesitan para estudiar", sigue la saga.

En lo que es el foco de la gestión de Alberto Fernández, uno de los textuales sostiene que "toda nuestra energía está en vacunar, en crear trabajo, en encender la economía y en lograr que los ingresos de este año le ganen a la inflación".

Esta nueva campaña ayuda a homogeneizar el frente interno y también volver a poner un enemigo en común al Frente de Todos, cuyos conductores difieren en el análisis y la solución de los problemas que tiene el oficialismo en los campos económicos y comunicacional.

No se entiende cómo, en medio de una campaña en la que el Gobierno pretende mostrar que hay "recuperación económica", y que "el plan de vacunación es muy bueno", sectores del Instituto Patria y del Frente Renovador manifiestan que es imprescindible un cambio de rumbo, la generación de un "superministerio de Economía" y propone otras modificaciones, fundamentalmente en el entorno presidencial.

Martín Guzmán, de Economía, Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, Juan Pablo Biondi, secretario de Comunicación, y Julio Vitovello, el secretario general de la Presidencia, son los funcionarios más apuntados. Detrás aparecen Matías Kulfas, Producción, Claudio Moroni, de Trabajo, y Nicolás Trotta, de Educación, entre otros.

Los datos que manejan el los ministerios de Producción y Economía sostienen un permanente crecimiento, con niveles mejores a la pre pandemia, pero Sergio Massa y Máximo Kirchner creen que deben haber cambios inmediatos en esas áreas.

Así, la campaña oficialista entra en una confusión que trasciende y genera constantes idas y vueltas en la campaña. Sin embargo, en la recorrida que tuvo el presidente en Hurlingham, el sábado, donde Fernández se iba de la comitiva oficial y se juntaba con vecinos que lo esperaban, hubo mucho más selfies amables que reclamos concretos.

"Esto no nos sorprendió, y nos dio más fuerza para esta recta final", dijo uno de los que acompañó en todo momento la comitiva oficial.