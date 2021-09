Rodríguez Larreta y Vidal afirmaron que el objetivo de JXC es "evitar una mayoría" oficialista

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, coincidieron en señalar que el desafío de la coalición opositora en estas elecciones “es evitar que el kirchnerismo obtenga mayoría” en ambas cámaras del Congreso.



“Me presentó esta vez en la Ciudad porque la pelea más difícil en estas elecciones está en Diputados. Tenemos que asegurar un número para evitar que el kirchnerismo obtenga mayoría. Creo que en provincia, con Diego Santilli y Facundo Manes vamos a renovar las 14 bancas que ponemos en juego”, señaló Vidal en declaraciones formuladas en canal ElTrece.

Tenemos que acompañar a los jóvenes para que construyan su propio camino y que no piensen que la única solución para progresar es Ezeiza. pic.twitter.com/WdzKMg1tw9 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) September 5, 2021





En ese sentido, la ex mandataria agregó: “Estamos juntos, estamos unidos y vamos a demostrar que no pudieron con nosotros. Ese es el mensaje que vamos a dar con la gente en esta elecciones”.



Por su parte, Rodríguez Larreta aseguró que Juntos por el Cambio frenó en el Congreso “los intentos para que avance la reforma judicial” que impulsa el Gobierno nacional y la reforma de la ley que rige la designación del Procurador General de la Nación.



“Por eso es importante mantener un bloque de diputados que pueda parar los avances del Gobierno nacional”, remarcó el jefe del Ejecutivo porteño.



Rodríguez Larreta aseguró además que desde el Gobierno nacional “no hay perspectiva de un acuerdo político global", pero aclaró que en cuanto al manejo de la pandemia de coronavirus “sigue coordinando en conjunto” con el Poder Ejecutivo nacional.



En cuanto a las propuestas, Vidal puso el acento en impulsar iniciativas que generen “empleo joven" y en ese sentido propuso “prácticas laborales en la secundaria y reducción del monotributo para quienes obtengan su primer trabajo”.



Rodríguez Larreta indicó que en la Ciudad ya existen prácticas laborales para los más jóvenes en las empresas que están radicadas en el distrito.



El jefe de Gobierno porteño criticó el manejo de la pandemia que hizo el Gobierno nacional y defendió su decisión de mantener la presencialidad escolar aun cuando se registraba un pico de casos y aseguró que con estudios “se demostró que las escuelas no había contagios”.



En otro orden, Vidal anticipó que propondrá derogar la ley de alquileres porque “no le sirve a los propietarios ni a los inquilinos” y propuso que los diputados y senadores fijen sus dietas a través de la fórmula que se aplica para otorgar los aumentos jubilatorios.



Rodríguez Larreta remarcó que “no se engancha en las agresiones” cuando la conductora del ciclo, Juana Viale, le preguntó por los dichos que el precandidato del frente “La Libertad Avanza” Javier Milei formuló sobre su persona.



“Cualquiera que trabaja para debilitar a la oposición le hace un favor a Cristina Kirchner y el gobierno nacional”, subrayó y eludió pronunciarse sobre una eventual candidatura suya a la presidencia en 2023.



Por su parte, Vidal reconoció que tomó deuda durante su gestión como gobernadora bonaerense pero aseguró que “la plata se puede ver y está en las obras que se dejaron” en la provincia.