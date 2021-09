Comienza una nueva semana con definiciones en la justicia

El Juicio por el redireccionamiento por la obra pública a favor de Lázaro Báez que tiene entre sus imputados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López entre otros, retoma su marcha mañana a media mañana con su clásico cronograma de audiencias, pero con una leve modificación. Con poco más de 50 testimonios por delante, se realizarán dos audiencias semanales cada quince días. En la semana intercalada a estas se llevará adelante una sola audiencia los martes.

Causa Olivos

Por otra parte, el martes a primera hora vence el plazo para que el Presidente Alberto Fernández, Fabiola Yáñez y el resto los imputados en la causa por el festejo del cumpleaños de la Primera Dama objeten la resolución de incompetencia del Juez Sebastián Casanello quien dispuso el traslado del expediente a la Justicia Federal de San Isidro. La causa podría recaer en el juzgado de Lino Mirabelli, aunque la jueza Sandra Arroyo Salgado ya tiene una denuncia por los mismos hechos desde agosto. En caso d trabarse competencia podría definir la Cámara Federal de San Martín.

Juicio Olivares en la recta final

Mientras tanto, el juicio por el asesinato del Diputado Radical Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón continua el camino a su finalización con la reanudación de los alegatos de las defensas este miércoles. El abogado Ángel Moyano pidió al Tribunal Oral Criminal Número 9 que declare como inconstitucional el pedido de prisión perpetua del Fiscal Ariel Yapur contra su defendido, Juan Jesus Fernández, quien conducía Volkswagen Vento desde donde su primo Juan José Navarro Cádiz ultimó de tres disparos efectuados con una Bersa Thunder calibre 40 al legislador y su compañero en mayo de 2019.

Se espera una resolución en la causa Memorándum con Irán

Finalmente y luego de la presentación de las querellas y el rechazo a los planteos de inexistencia de delito y al cierre de la causa por parte del fiscal Marcelo Colombo, se espera que el tribunal oral Federal 8 integrado por los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado definan si avanzan o no con el juicio oral por el Memorándum de entendimiento con Irán tras quedar en condiciones para poder deliberar.

Tragedia de Austral: una causa que no permite a los familiares cerrar heridas

El Tribunal Oral Federal número 5 dispuso de un cuarto intermedio por dos semanas en el debate por la tragedia de Austral, ocurrida en octubre de 1997 cuando una aeronave de la firma se estrelló en la localidad uruguaya de Fray Bentos dejando el fatal saldo de 74 personas fallecidas.

En este juicio se busca determinar la responsabilidad de más de 30 personas entre ex directivos de la Aerolínea y ex funcionarios de las fuerzas armadas por el delito de estrago doloso. Las audiencias se retomarán el 16 de este mes con el alegato del Fiscal Patricio García Elorrio, quien este jueves abrirá la ronda de acusaciones en un juicio por defraudación contra el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y otros.