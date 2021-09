Martín Lousteau reveló cómo es su relación con Cristina Fernández de Kirchner

El vicepresidente del Senado, Martín Lousteau, habló de la relación que mantiene con la presidenta de ese cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner. En declaraciones televisivas, Lousteau reveló que no existe el diálogo a la hora de tomar las decisiones dentro de la Cámara Alta.

"Ella decide todo el tiempo sin consultar, tiene cero vocación de diálogo", expresó Lousteau. La queja del legislador se focalizó en el hecho de que no existen acuerdos posibles si no se entablan conversaciones entre los diferentes bloques, lo que en el Senado está llevando a una situación extrema.

En ese sentido, expresó que la razón por la que los senadores todavía no pueden sesionar de manera presencial es que "lo decide ella todo el tiempo sin consultar". Ahí habló de la relación que mantiene con la vicepresidenta de Argentina, o, mejor dicho, de la falta de relación: "¿Cuántas veces me junte a hablar con Cristina? Cero".

Las críticas no frenaron en la falta de diálogo, sino que Lousteau contó además que Cristina Fernández de Kirchner "no está en el Senado". Según explicó, lo único que hace la ex mandataria es cantar el himno y estar presente en el momento en el que se iza la bandera. Luego, simplemente "se va".

Martín Lousteau contra los precandidatos

En otro tramo de la entrevista, el referente radical cargó contra la "infantilización del mensaje político". Específicamente hizo referencia a las frases que se viralizaron durante los últimos días de Victoria Tolosa Paz y María Eugenia Vidal. La primera habló del goce dentro del peronismo con términos que le valieron numerosas críticas. La segunda, en cambio, diferenció el consumo de estupefacientes en barrios pudientes y barrios pobres, lo que generó una polémica que sigue al día de hoy.

Lousteau se encuentra apoyando la campaña de diferentes precandidatos. Foto: Twitter (@gugalusto)

Curiosamente, Lousteau pasó a criticar el uso de TikTok en la campaña, debido a que en esa plataforma, utilizada principalmente por jóvenes, los precandidatos irrumpen a "hacer ridiculeces", lo que consideró "una calamidad". Esa app es una de las más utilizadas por el precandidato radical Facundo Manes, a quien consideró "el mejor candidato en la provincia de Buenos Aires".