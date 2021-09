Martín Lousteau sepultó a Gerardo Morales con una frase lapidaria

En un inesperado movimiento dentro de la interna en la Unión Cívica Radical (UCR), el senador Martín Lousteau salió al cruce del gobernador jujeño Gerardo Morales y prácticamente lo trató de "ladrón" por criticarlo ante su posición frente a la precandidatura de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires.

"El ladrón cree que son todos de su condición", sentenció Martín Lousteau en declaraciones al canal LN+ cuando fue consultado sobre los dichos de Gerardo Morales, que hace unos días lo cuestionó por no darle suficiente apoyo a Facundo Manes en la interna de Juntos. "Aquel que cuando tiene que hacer algo, privilegia sus comodidades y conveniencias, cree que todos hacemos lo mismo", enfatizó contra el gobernador de Jujuy.

Sobre esa última afirmación, Lousteau se explayó diciendo que había recorrido distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para motorizar la campaña de Manes. "¿Gerardo Morales, cuándo vino? Lo hizo tres veces en avión desde Jujuy para la interna del radicalismo, pero para esta campaña no vino", retrucó.

Incluso el senador porteño fue más allá y trató al mandatario jujeño de "hipócrita" acusándolo además de tener una doble vara: "Para construir el futuro, no hay que ser hipócrita. Cuando el kirchnerismo llevó al Congreso la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, los representantes de Morales no se plantaron. En cambio, prefiere participar de las discusiones que le conviene y no de otras. También en La Pampa, Morales apoya a los candidatos del Pro y no a los radicales".

Por otra parte, Martín Lousteau criticó a Alberto Fernández por sus promesas incumplidas y sus modos de llevar la gestión presidencial: "Antes de asumir, el presidente dijo que quería 'poner a la Argentina de pie', pero después de pararte, tenés que caminar hacia algún lugar. Si no sabés cómo construir un futuro más grande, el presente es escaso y, si es así, es un presente de conflictos".

"Devalúa su palabra y genera la certeza de que muchas cosas que dice son hipócritas, y encima se compara con próceres", argumentó.

Al insistir en que Fernández actúa como "un adolescente hijo del poder", Losuteau señaló que el presidente es "irresponsable al no hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones", en relación a su polémica defensa por el Olivosgate. "Es un adolescente que no se da cuenta de lo que hizo, y es un privilegiado que cree que, por el lugar que ocupa, tiene una diferencia respecto de los demás", añadió.