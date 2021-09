La novedosa propuesta de un candidato: medir la felicidad de los ciudadanos

Joaquín Barbera integra la nómina de los precandidatos a senadores para la Legislatura Provincial y uno de sus principales proyectos es medir la felicidad de los mendocinos. En diálogo con MDZ Radio, explicó en qué consiste este sistema que ya se aplica en diferentes países y cuáles son los beneficios para la sociedad.

Barbera contó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) elabora un índice mundial que mide la felicidad. "Es una pequeña propuesta, tenemos otras prioridades, pero el índice de felicidad nos permite saber cómo estamos los mendocinos y se pone en valor varias cosas que aumentan el índice. Una de ellas es la cultura, otra es la calidad de los bienes públicos, el transporte, educación, etc", describió el precandidato.

Además, aseguró que la medición de la felicidad no es menor, ya que tiene varios aspectos para mejorar y la forma de mejorarlos es realizando este trabajo. "Necesitamos saber cuánto invertimos en los espacios públicos, la educación de calidad para darle tranquilidad a la gente que lleva a sus hijos a instituciones públicas, el transporte público, la salud pública. Fomentar el arte, la cultura, por ejemplo los museos para que se pongan en valor y después cambios en el sistema para que se desarrolle trabajo y todos los trabajadores necesitamos una presión impositiva menor", sintetizó.

Joaquín Barbera integra el frente Cambia Ya, que competirá en las internas con Cambia Mendoza, que está compuesto por personas, en su mayoría, ajenas a la política que vienen del sector empresarial.

Frente al armado de lista y los nombres que aparecen en la nómina, Barbera detalló: "Por primera vez me encuentro con un grupo de gente ajena a la política que se quiere involucrar. Me parece algo positivo porque necesitamos un Congreso diverso porque a la corporación política el tema de los impuestos no les influye mucho. En otros países si pasa que el empresariado está representado junto a las pymes y organizaciones sociales".