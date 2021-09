Aníbal Fernández dijo estar a favor de la legalización de la marihuana

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, hizo mención a la legalización de la marihuana en Argentina y se mostró a favor del uso de la liberación de la misma. Allí, comentó que "podemos pensar que en algún momento se libere y que se pueda cultivar".

"No siendo consumidor de ninguna sustancia, creo que el ejemplo uruguayo puede ser muy gráfico. Podemos pensar que en algún momento se libere la marihuana y que se pueda cultivar (...). No estoy de acuerdo con que el Estado participe, pero sí que lo regule", señaló Fernández en declaraciones a FM Futurock.

“Creo que el ejemplo uruguayo puede ser muy gráfico para pensar que en algún momento se libere la marihuana y la puedan cultivar”, dijo. En ese sentido, agregó: “Si no, terminan yendo al tranza, que colabora con una ventaja que nosotros no debemos dar”. Asimismo, el funcionario sostuvo que "hay una ley que dice que está prohibido el cultivo y no se puede ir contra esa normativa".

En relación a quienes son usuarios de este tipo de droga, Fernández habló de la sustancia que distribuyen los narcotraficantes. “Consumen un producto que se conoce como siembra de guerrilla al que le ponen amoníaco para que aguante y lo mean los perros. En ese caso, prefiero colaborar con el cuidado de los que toman o fuman ese tipo de cosas sabiendo que sea algo sano”, señaló.

La marihuana es legal en Uruguay desde 2013.

Finalmente, el ministro se refirió a la problemática del narcotráfico en una ciudad como Rosario, y aseguró que "no se trata de un problema sólo de Santa Fe si no que afecta a toda la Argentina".

"No es un problema de Santa Fe, es un problema de la Argentina. De no resolverse vamos a tener a las organizaciones en otros lugares. Lo primero que hacen es conseguir formas de financiarse para seguir ampliándose", esgrimió.

Respecto a la problemática en esa ciudad, Fernández anunció en Casa Rosada junto con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro de Interior Eduardo "Wado" de Pedro y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el despliegue de 575 efectivos de fuerzas federales entre los próximos 15 y 20 días en esa provincia.