Mauricio Macri se despega de Patricia Bullrich y critica a Javier Milei

Mauricio Macri se refirió al candidato a diputado nacional por el Frente Avanza Libertad, Javier Milei, durante su participación en el encuentro regional “Desafíos económicos y geopolíticos en América Latina y el Caribe". Allí, el expresidente criticó las formas adoptadas por el espacio político de las filas libertarias. “Javier Milei es una versión mucho más extrema, que roza el anarquismo, con la que yo no me siento identificado”, expresó.

“La democracia es el peor de los sistemas, pero es el único posible. Milei extrema posiciones pero luego dice que va a haber acuerdos”, sostuvo el exmandatario al hablar del economista que días atrás fue elogiado por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Precisamente, la referente de Juntos por el Cambio dijo que Milei "estará de nuestro lado en el Congreso cuando haya que oponerse a las medidas populistas del Gobierno nacional".

Javier Milei se muestra afín a la rama de Juntos por el Cambio que coordina Patricia Bullrich.

Macri fue entrevistado por Álvaro Vargas Llosa, hijo del reconocido escritor Mario Vargas Llosa. Al ser consultado por su mandato entre 2015 y 2019, dijo: “Suena poco, pero eran 92 años que ningún gobierno no peronista no podía terminar su mandato. Iba a ser el prólogo del cambio (...). Las ideas que desde el día uno he intentado impulsar desde la gestión pública tienen que ver con las libertades, un profundo creyente de la libertad en la vida de las personas, elegir en donde vivir con quien trabajar con quien relacionarse”.

Sobre las elecciones PASO, el exejecutivo nacional indicó que “ese domingo a la noche, no podía conmigo mismo de la alegría y orgullo de haber creído en los argentinos que yo tenía razón, que realmente no era un compromiso irracional, era un proceso de aprendizaje con dolor que nos permitía decir: ‘Rechazamos el atropello, el abuso, la cultura del poder, definitivamente'".

En ese sentido, añadió: “Se produjo la mayor derrota de la historia del peronismo y del kirchnerismo. El kirchnerismo es una versión más salvaje del peronismo histórico. El preámbulo era ‘el peronismo unido es imbatible, independientemente de lo que haga’. Esa información que tiene la gente ha generado un movimiento en la Argentina hacia la sensatez, que a mí me abre una enorme esperanza”.

Estoy participando del encuentro regional "Desafíos económicos y geopolíticos en América Latina y el Caribe". Un gusto compartir este momento con Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. pic.twitter.com/Kz7fw2CiBr — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 28, 2021

Por otro lado, habló de la coyuntura económica del país y la crisis que atraviesa. "La Argentina es un caso patético de retroceso. Hay que romper con las trabas, las mafias, la riqueza hay que transformarla en trabajo. Hay que darle valor, generar empleo y ponerla al servicio de la comunidad. Está muy difícil gobernar en el siglo XXI. La democracia está atacada por un tema de velocidades", concluyó.