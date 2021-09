Martín Tetaz se ve obligado a distanciarse de Mauricio Macri por Horacio Rodríguez Larreta y Lousteau

El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y miembro de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, participó de un conversatorio entre "tuiteros" liberales. Allí, se refirió al expresidente Mauricio Macri y manifestó que "no es el jefe de mi espacio, es el jefe del PRO y eso está discutido". De esta manera, marcó la cancha en el núcleo duro de la principal alianza opositora.

En concreto, lo sucedido en el espacio tuitero ocurrió cuando le preguntaron al candidato a legislador si Macri utilizó al Banco Central para ajustar. "El Banco Central nunca fue independiente, Macri puso a tres presidentes. Ese es un punto con el que me quieren correr", dijo Tetaz. Posteriormente se le cuestionó que éste es "el jefe de su espacio", por lo que Tetaz no dudó y manifestó estar alejado de la figura del expresidente.

"No es el jefe de mi espacio. Yo soy radical. Tampoco es el jefe de mi frente electoral. Es el jefe del PRO y todavía está eso discutido".

Las repercusiones fueron inmediatas, por lo que desde el entorno del PRO salieron a enfrentarlo y Tetaz continuó su argumento.

"Hola, Martín Tetaz. Todos tienen el absoluto derecho de chuparles las medias a quien quiera como lo estás haciendo con Horacio Rodríguez Larreta. Pero te pido algo, ¿podrás suspenderlo hasta después de las elecciones? Muchas gracias. AH, Y EL LÍDER ES MAURICIO MACRI". dijo un usuario de Twitter en defensa el exmandatario.

"No te confundas. No le chupo las medias a nadie. Participo de un espacio político de múltiples partidos , en representación de uno. Ese especio tiene una mesa de conducción democrática, con el presidente de cada partido. No hay ningún líder por arriba de eso", respondió Tetaz a modo de defensa.

Lo sucedido se da luego de que Tetaz intensificara su presencia en redes sociales, donde dedicó sus últimos días a realizar intercambios y discutir con diversos usuarios liberales, con la estrategia de captar aquellos votos obtenidos por el Frente Avanza Libertad, bajo el liderazgo de Javier Milei.