Inesperado: Aníbal Fernández elogió a Macri

El flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le realizó un inesperado elogio al expresidente Mauricio Macri, a quien ha sabido criticar y calificar en duros términos. Los dichos del funcionario fueron realizados en diálogo con Radio Rivadavia.

Durante una entrevista, Fernández fue consultado acerca de los dichos del exministro de Educación, Nicolás Trotta, quien había pronosticado un oscuro panorama para el oficialismo con vista a las elecciones de noviembre.

Según Trotta, los paupérrimos resultados que obtuvo el Frente de Todos en las PASO no iban a poder ser revertidos. “Pensar que por lo que se haga en 50 días la sociedad votará de una manera distinta es subestimar a la gente”, indicó el ex encargado de la cartera de Educación, quien fue reemplazado por Jaime Perczyk.

Buscando rebatir este argumento, Fernández recordó lo que ocurrió durante las elecciones de 2019. “Voy a citar un ejemplo que no me causa ninguna gracia, pero lo voy a usar. ¿Se acuerdan cómo salieron las PASO en las presidenciales? ¿Ustedes no creen que Macri recuperó un montón el voto? Bueno, si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué no podríamos nosotros?”, comentó.

De esta forma, el ministro se mostró confiado en que las próximas elecciones serán mucho más benevolentes con el oficialismo y cerró: “Toda la vida lo puse de ejemplo por lo malo y ahora lo pongo de ejemplo, por la única cosa que hizo bien”.