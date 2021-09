Nicolás Trotta rompió el silencio y reveló las diferencias que tenía con Fernández

El exministro de Educación, Nicolás Trotta, realizó declaraciones a la prensa por primera vez desde el momento en que fue desplazado de su cartera y reemplazado por Jaime Perczyk. Habló sobre cómo fue notificado de la decisión de Alberto Fernández, las diferencias que mantenía con el mandatario y dejó un duro pronostico para noviembre.

"Por lo que se haga en 50 días la sociedad votará de una manera distinta", señaló el ex funcionario, presagiando que en noviembre los resultados de las elecciones legislativas no mostrarán resultados muy diferentes a los que se obtuvieron en las PASO. Los dichos de Trotta no son azarosos. Es que, él mismo sufrió personalmente del volantazo que dio el Ejecutivo, eyectando a ciertos ministros.

"En estos cambios tenemos la expectativa de que todos podamos bajar un cambio y generar instancias de diálogo, de poder transitar una agenda que permita unir a los argentinos. Es el desafío pendiente", dijo en diálogo con LN+.

Su salida no fue una sorpresa ya que se dio luego de un gran desgaste producto de la pandemia y las discusiones que se dieron en torno a la presencialidad en las escuelas. Sin embargo, reveló que la forma lo extraño: "No sé si me jodió, lo que sí creo es que tenemos que poner en valor lo que se hizo y lo que faltó. Yo no he hablado con el Presidente porque no se ha dado la oportunidad de hablar con él. Yo planteo que fue un año y medio de mucho compromiso y mucho esfuerzo. Lo que nosotros, como gestión educativa, nunca dejamos de hacer, es dar las explicaciones de lo que hacíamos, con todas las diferencias".

Sobre cómo fue su paso por la función pública, Trotta confesó que "han sido públicas algunas diferencias que tuve con el Presidente. En un momento vinculado a la presencialidad de las escuelas, cuando estaba por impactar la segunda ola. El presidente tenía una agenda de mucha preocupación en lo que iba a ser el impacto de la segunda ola y nosotros planteamos la posibilidad de mantener la apertura de las clases en la región metropolitana. En ese momento se cerró en el AMBA y nosotros planteamos que haya un cierre parcial y no total. Yo planteaba que había que cerrar gradualmente".