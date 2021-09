El duro análisis internacional de la pelea entre Alberto y Cristina Fernández de Kirchner

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llegaron, una vez más, a las páginas del New York Times. Esta vez, considerados como lo que "antes era una genialidad" pero ahora no es más que una fórmula que transita un "desmoronamiento impredecible". Además de ver al "matrimonio" inmerso en ese proceso, el artículo señala sus comportamientos como el de dos personas que se acusan mutuamente "por la caída de la popularidad del partido gobernante".

Los autores del artículo, Daniel Politi y Ernesto Londoño, sumaron contexto a la pelea que por estos días atraviesa y protagoniza el "matrimonio" de Alberto y Cristina: un país complicado, dicen. "(...) una nación agobiada por las deudas, la pobreza y una economía en crisis", enumeran, entre otras variantes que eclipsan la realidad del país.

Por supuesto, la derrota electoral no quedó entre los considerando de los analistas, que afirmaron lo evidente: que perder las elecciones "aumentó la posibilidad de que la coalición gobernante pierda su sólida mayoría en el Congreso en las elecciones de mitad de periodo de noviembre". Sobre esto, destacaron la frase de la carta de Cristina en la que dice sentirse marginada del gabinete de Alberto Fernández.

La nota en el reconocido diario internacional.

Más allá de los dimes y diretes que sumen a Alberto y Cristina en un pantano con difícil escapatoria, lo que replican los autores es que "las acusaciones y la reorganización del gabinete, que mantiene a los ministros que dirigen la política económica, hicieron poco para aclarar cómo el gobierno abordará los graves problemas que enfrenta, incluido el aumento de la pobreza, la inflación y el desempleo".

Mariel Fornoni, directora de Management and Fit, una consultora política, fue consultada por el New York Times y allí explicó que “lo que hicieron (por la pelea entre Alberto y Cristina) demuestra que no entendieron que la gente está harta de la rosca política que las deja de rehén de estas decisiones”.