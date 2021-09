El amenazante mensaje de Mario Ishii junto a Alberto Fernández

Mario Ishii, intendente del partido bonaerense de José C. Paz, aseguró hoy que la Argentina "va a salir adelante con la educación, porque no hay otra forma", al participar del acto de inauguración, en compañía de Alberto Fernández, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional ubicada en ese distrito. Por otro lado, cargó duramente contra los medios de comunicación.

"El pueblo un día se va a levantar contra los medios, no tengo dudas de eso", fue la advertencia de Ishii. Y agregó: "Aflojen, déjenlo gobernar, hubo una pandemia, la vacuna no la fabricamos en la Argentina, las tuvimos que comprar".



"Tenemos en el país un 4% que tiene el nivel terciario, y el 96% no lo tiene, mientras que en Israel el porcentaje es al revés", indicó el jefe comunal en el acto que contó con la presencia del presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, entre otras autoridades.

"La Argentina debe apoyar la educación fuertemente", esgrimió Ishii, quien también indicó que está trabajando con el Ejecutivo nacional para "hacer un parque industrial en Jose C. Paz".

"A decir verdad, la gente en los barrios se ha quedado sin trabajo, está pasando hambre, la está pasando mal y el Municipio está conteniendo de todas las formas".



Asimismo, agradeció a las autoridades nacionales y provinciales "la vacuna, que tanto cuestionaron y que llegó a José C. Paz, que tiene casi 300 mil personas inoculadas".

En otro orden, apuntó a la oposición al señalar que "no tienen que golpear a los que están gobernando para ver si pueden subir, la gente los rajó, hace dos años".