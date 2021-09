Patrimonios: cuáles son los políticos que encabezan la lista

Diferentes políticos de renombre presentaron su declaración de patrimonio ante la Oficina Anticorrupción (OA), organismo dirigido por Félix Crous. Estos son los informes más destacados.

El diputado nacional por el Frente de Todos Máximo Kirchner declaró un patrimonio de $400 millones en 2020. Si se lo compara con el año anterior, el monto indica un aumento del 37% en sus activos. Esto se debe en gran parte a la posesión de plazos fijos en dólares -los cuales han cambiado su valuación- y a la herencia de su padre, Néstor Kirchner.

En concreto, el dirigente de La Cámpora declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) una herencia de USD $2.848.072 en dos plazos fijos en Argentina. Los mismos se repiten año tras año y, además, según la cotización oficial de finales de 2020, la equivalencia es de $239.095.683 pesos.

El legislador por la Provincia de Buenos Aires también declaró tener participación accionaria en Hotesur SA por $10.151.867 y en Los Sauces SA por $6.667.337, sumando un crédito para cobrar de esa firma por $1.148.511.

Kirchner es diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, declaró al cierre de 2020 un patrimonio de $68.586.323, lo cual representa un 46% de incremento respecto de los $47.000.000 que poseía a finales de 2019.

Gran parte del monto obtenido se debe a su participación en cuatro firmas agropecuarias, de las cuales Larreta heredó acciones de su padre. Estas son Cabaña Santa Sergia, Lana SA, Leloir Hermanos SA y Los Arcángeles SCA.

Horacio Rodríguez Larreta es jefe de Gobierno porteño desde el año 2015

En tanto, Diego Santilli, candidato a diputado nacional de Juntos, declaró bienes por $17.955.421, lo cual representa una duplicación en su patrimonio en relación a 2019.

Entre sus activos se encuentra la firma Sanfor Investment SA, la cual enfatiza en la construcción de inmuebles a través de fideicomisos inmobiliarios de capitales privados.

Asimismo, el dirigente comparte las acciones con sus hermanos y su padre. Sus acciones en esta firma están valuadas en $6.114.935 Diego Santilli ganó las internas de Juntos en la Provincia de Buenos Aires y busca una banca en el Congreso de la Nación.

Por su parte, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció un patrimonio de $5.712.920,44.

El mandatario presentó su declaración que indica un incremento del 14% respecto de lo informado en 2020, donde Fernández poseía $5 millones.

Al lanzarse como candidato a presidente en 2019, Fernández informó que tenía bienes por $3.890.069,29 de pesos.

También reveló poseer una casa valuada en $2.024.218,71 pesos, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ese inmueble no es el lugar donde el mandatario vivió hasta el día que asumió en el Gobierno. ya que utilizaba un departamento de Puerto Madero, del cual es dueño Enrique “Pepe” Albistur, pareja de Victoria Tolosa Paz y ex secretario de Medios.

El presidente dispone una parte accionaria de Inmuebles Callao SA por $84.149,23 pesos.