La crisis en el FdT no da tregua y hay kirchneristas que dicen que "así no va más"

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, dejó trascender su molestia por todo lo que vino sucediendo desde el cierre de lista de candidatos a esta parte y funcionarios de su confianza han hablado de una campaña absolutamente vecinal, como ya lo empezaron a hacer varios de sus colegas de la Provincia de Buenos Aires.

En medio de versiones y anuncios sobre cambios de gabinete en el gobierno provincial que comanda Axel Kicilof, lo de Sujarchuk no es otra cosa que exteriorizar la frustración que embargó a casi todos los intendentes que pedían rectificaciones de rumbo pero que comprobaron, con los anuncios del viernes de Alberto Fernández, que ellos no son considerados para asumir otros cargos que no sean los que ocupan ahora.

Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar

Sujarcuk había sido propuesto para reemplazar a Eduardo Villalba, el segundo de Sabina Fréderic en el Ministerio de Seguridad de la Nación por varios jefes comunales de la Primera Sección Electoral, donde está ubicada Escobar. Pero ella, amenazada por los ataques de Sergio Berni, dijo que si le tocaran a uno de su equipo ella se iba. Entonces, el presidente decidió no hacer ningún cambio, porque siempre supo que si quitaba un ministro el reemplazo no saldría de su decisión, como ya había pasado con otros reemplazos.

Convaleciente de un covid que lo dejó en recuperación luego de dos meses de haberse contagiado, Sujarchuk fue el anfitrión del lanzamiento oficial de la fórmula Victoria Tolosa Paz - Daniel Gollán junto con el presidente y la vice Cristina Fernández de Kirchner tenía otro plan para esta altura del año. Encabezar la lista de diputados nacionales, algo que no fue analizado con profundidad. "Ante el resultado del domingo, estalló, pero ahora está más tranquilo" le dijo a MDZ un amigo que lo conoce bien.

Tolosa Paz junto a Kicillof y Alberto Fernández

La designación de una de las personas de mayor confianza, su secretario de gobierno municipal, Javier Rehl como quinto candidato a senador provincial, le re generó las expectativas de ser parte de otro tipo de discusión, pero el resultado de la PASO proyecta que el Frente de Todos colocaría hasta el tercer senador y, si hace mucho mejor elección en noviembre, un cuarto.

En estas pujas habituales por los lugares en las listas tampoco tuvo suerte con poder colocar un miembro de su equipo entre los primeros quince candidatos a diputados nacionales. Laura Russo, su exesposa, termina su mandato de diputada nacional en diciembre y Escobar no tendrá quien la reemplace.

En su momento, Fernando Gray inició un camino de no retorno con La Cámpora y con lo que representa el kirchnerismo de la Provincia de Buenos Aires al plantarse y rechazar la asunción de Máximo Kirchner como presidente del PJ acortando en varios meses todos los mandatos en curso, inclusive el suyo. ¿Tendrá un nuevo adherente a su corriente, La Cafiero?... Nadie cree que se llegue tan lejos.