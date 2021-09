El durísimo mensaje de despedida de un colaborador de Frederic

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, no había presentado su renuncia, sin embargo, se sabía que desde el kirchnerismo no aprobaban su gestión y pedían un recambio en la cartera. Finalmente, en la noche del viernes se supo que será Aníbal Fernández quien la reemplazará. Parece que la decisión del presidente Alberto Fernández no cayó del todo bien en el entorno de la ahora exfuncionaria y uno de sus colaboradores lo hizo saber a través de sus redes sociales.

Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, se mostró furioso por la salida de Frederic, reivindicó su gestión y denunció que la antropóloga sufrió embates por parte de "personajes de macchietta engominada", en una clara referencia a Sergio Berni.

En uno de los mensajes más fuertes, el exfuncionario indicó: "Muchos meses después de trabajar y mejorar las condiciones ,(como nunca) sociales de los hombres y mujeres de las FFSS, de regular cientos de conflictos sociales para que en la Argentina no haya más Kosteky y Santillán ni Mariano Ferreira". Esta referencia no es menor ya que Aníbal Fernández era quien se desempeñaba como secretario general de la Presidencia y tras los crímenes de los militantes salió a defender el accionar policial asegurando que "los piqueteros se mataron entre ellos".

Fuks también lanzó una dura acusación contra la exministra Patricia Bullrich a quien calificó como "inefable" y la encontró responsable de "la invocación a la violencia y la muerte de jóvenes construidos como enemigos".