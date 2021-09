Alberto Fernández entregó a su primera víctima y ahora se esperan movimientos de Cristina

Juan Pablo Biondi es la primera víctima de la crisis interna entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. Es el primer funcionario que se va del gobierno de manera indeclinable y aunque su rol no es tan relevante para la vida cotidiana, sí en lo político: fue el primer apuntado por Cristina en su carta y Alberto tiró la toalla.

Cristina había acusado a Biondi de ser un operador en su contra, ventilando públicamente una crisis de alcoba. El ex funcionario es integrante de la mesa chica de Alberto Fernández desde mucho antes de ser candidato a presidente.

El propio ex vocero blanquea que su renuncia es un gesto de resignación para descomprimir la crisis interna. Incluso va más allá y habla de "pacificar". "Motiva esta decisión la crisis desatada en las últimas horas y espero que mi alejamiento del cargo contribuya a pacificar, en parte, estos momentos difíciles que nos toca vivir", dice sin eufemismos el ex funcionario, quien asegura haberse ofendido por las palabras de Cristina. "Me ofenden y lamento las malas interpretaciones que hiciera sobre mí la señora Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al considerarla una líder indiscutible del espacio político que representa ella junto a usted", agrega.

La salida de Biondi descomprime, pero no será la única. Ahora se espera que en el juego de ajedrez del poder muevan las blancas, es decir las piezas que maneja Cristina .

El ex vocero habla, también sin tapujos, de nueva etapa, anticipando lo que viene: un salvataje del Gobierno a través de nuevos funcionarios que le den un respiro a la crisis que vive Alberto y su gobierno. Mientras tanto, siguen las reuniones para armar ese nuevo equipo. Allí parece estar claro quiénes salen, encabezados por Wado de Pedro y Santiago Cafiero. Las dudas están en quiénes entran; en quiénes se animan a ponerle el cuerpo a un gobierno en shock.

La renuncia no está, como todos los mensajes cruzados en la crisis, exenta de chicanas. Por eso Biondi finaliza la carta con un simbólico "sinceramente", en alusión directa a Cristina, su libro y sus dardos epistolares.